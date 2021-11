Gedenken an Kriegspilot als „Nazi-Kult“?

Walter Nowotny , 1920 in Gmünd geboren, in Mistelbach aufgewachsen und in Laa ins Gym gegangen, als Bursch soll er schon bei den illegalen Nazis gewesen sein, wobei es dafür laut Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes DÖW keine stichhaltigen Belege gibt. Als Kampfpilot der Luftwaffe holte er 258 Gegner vom Himmel, am 8. November 1944 stürzte er bei einem Einsatz ab, worauf ihm das Nazi-Regime ein Heldenbegräbnis zuerkannte und ihn zum Idol stilisierte. Auch nach dem Krieg wurde er von rechten Kreisen verehrt.