Gekommen zu diesem traditionellen Empfang für die mehr als 200 Vereine der Stadtgemeinde waren viele, unter ihnen auch Nationalrätin Melanie Erasim, Landtagspräsident Karl Wilfing, die Landtagsabgeordneten Kurt Hackl und Manfred Schulz, sowie Alt-Nationalrat Heinz Kuba.

Gekommen waren auch Stubenvolls Vorgänger Alfred Weidlich und Alfred Pohl. Edi Freibauer ließ sich dezidiert entschuldigen: „Mir geht's gut, ich habe eine private Einladung.“ Nachsatz: „Sonst reden die Leute gleich wieder, warum ich nicht da bin.“

Gekommen sind auch Bezirkshauptfrau Gerlinde Draxler, Stadtpfarrer Johannes Cornaro und die Nachbarbürgermeister Adi Mechtler aus Hochleithen und Josef Tatzber aus Wilfersdorf, sowie Kasernenkommandant Hans-Peter Hohlweg, RK-Bezirksstellenleiter Clemens Hickl, FF-Bezirkskommandant Markus Schuster und Polizeibezirkskommandant Florian Ladengruber. Die Partnerstadt Neumarkt war durch Stadtrat Heiner Zuckschwert und Alt-Partnerschaftsrefernt Helmut Jawurek vertreten.

Für letzteren hatte Landtagspräsident Karl Wilfing eine Magnum-Flasche Goldstück, Sekt mit Goldflitter, im Gepäck: Kennengelernt hatte er Jawurek in Costa Rica und später dann in Mistelbach und auch bei Besuchen in Neumarkt hatte er von ihm profitiert: „Ich habe viel von ihm gelernt.“

Geehrt wurden an diesem Abend verdiente Mistelbacher: Josef Karl, Robert Martin, Anna Petz, Jutta Pemsel, Peter Schmatzberger und Johann Schreiber.

Das Wappenschild in Gold der Stadtgemeinde Mistelbach erhielten:

Josef Karl, Eibesthal: ehrenamtlich über 40 Jahre beim ÖKB Eibesthal aktiv.

Robert Martin, Mistelbach: Urgestein bei SV Mistelbach, seit Ende der 1980er-Jahre Funktionär beim Fußballverein, der zahlreiche Fußballlegenden nach Mistelbach gebracht hat.

Anna Petz, Paasdorf: Seit 1970 Funktionärin im Verschönerungsverein Paasdorf, 43 Jahre im Bildungs- und Heimatwerk.

Jutta Pemsel, Mistelbach: Ehemalige Kaufstrasse-Chefin, in der Hochphase des Bekleidungsunternehmens war Pemsel Chefin von 16 Filialen zwischen Zwettl und Zistersdorf, zahlreiche Funktionen in der Wirtschaftskammer auf Landes- und Bundesebene und in der lgm. Bei ihrem Pensionsantritt sorgte sie dafür, dass es keine Leerstände gab.

Peter Schmatzberger, Hüttendorf: 22 Jahre Kommandant und Stellvertreter bei der FF Hüttendorf, Fußballfunktionär seit 1992.

Johann Schreiber, Frättingsdorf: Seit 45 Jahren Mitglied des MV Staatz, sorgt seit Jahren für ein Musiknachwuchsprogramm in Frättingsdorf, bei dem Kinder bis zum Eintritt in die Musikschule bei ihm Musikunterricht bekommen.