Am Areal der Mistelbacher Sommerszene wurde kurzerhand am Sonntag, dem 30. August, ein Kirtagsonntag mit Festmesse, Frühschoppen, viel Brauchtum, Blas- bzw. Tanzmusik sowie einer Tombola abgehalten. Dabei fehlen durften natürlich nicht die Freunde aus Neumarkt in der Oberpfalz, die wie immer deutsches Bier – heuer aus der Brauerei Glossner – zum kostenlosen Ausschank mitbrachten.

Gestartet wurde – so wie es auch beim Bezirkshauptstadtfest der Fall gewesen wäre – mit einer gut besuchten Festmesse. Und da feierte auch Mistelbachs neuer Stadtpfarrer Johannes Cornaro seinen Premierenauftritt in der Bezirkshauptstadt, der im Anschluss an die festliche Messe von Mistelbachs Stadtoberhaupt Erich Stubenvoll wie auch Neumarkts Partnerschaftsreferentin Lissy Walter mit Gastgeschenken herzlich willkommen geheißen wurde.

Nach einer kurzen Begrüßung im Anschluss kam es schließlich zu einem der Höhepunkte des gemütlichen Tages, dem traditionellen Bieranstich des Bürgermeisters als Auftakt des Frühschoppens. Die Gäste aus Neumarkt sorgten dabei für das frische Hopfengetränk im Fass, dass im Anschluss an alle Besucherinnen und Besucher kostenlos ausgeschenkt wurde. Die Stadtkapelle Mistelbach unter der Leitung von Kapellmeister Karl Bergauer sorgte für die musikalische Frühschoppen-Umrahmung, Michael „Jetti“ Jedlicka übernahm die Moderation.

Nachmittags folgt noch eine Präsentation der Hauerinnung Mistelbach mit anschließender Tanzmusik der Band „Two“, ehe ein Schätzspiel den Abschluss des gelungenen Kirtags bildete.