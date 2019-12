Die Verschuldung Mistelbachs wird Ende 2020 erstmals unter 40 Mio. Euro liegen, kündigte Finanzstadtrat Harald Beber (ÖVP) in der jüngsten Gemeinderatssitzung an, Hauptinvestitionsposten werden 2020 der neue Busbahnhof (samt begleitender Ausgaben), die Aufbahrungshalle (280.000 Euro), die Sanierung der Wasserleitung in der Bahnstraße (160.000 Euro) und der Bau einer neuen Brunnenanlage (100.000 Euro), sowie Investitionen in die Feuerwehrhäuser in der Gemeinde sein.

Die Finanzkraft Mistelbachs ist dank gesunkener Schulden und Einsparungen gestiegen, das führt aber auch dazu, dass Mistelbach mehr Richtung NÖKAS (NÖ Krankenanstaltenbeitrag, 3,2 Mio. Euro) und Sozialhilfeumlage (1,8 Mio. Euro) überweisen musste: „Die positive Entwicklung hat negative Auswirkungen für uns“, sagt Beber.

Die Diskussion war für die letzte Gemeinderatssitzung vor der Gemeinderatswahl bemerkenswert verhalten: Erwin Netzl (LaB) („Passt eh alles. Fast.“)kritisierte einmal mehr, das der Schuldenabbau ausschließlich bei den Schulen im Wasser- Abwasser- und Kanalbereich, als im gebührenfinanzierten Teil des Haushaltes erfolgen. Bei den nicht gebührenfinanzierten Teilen des Budgets fehle das Geld: Bei den Straßensanierungen gebe es beispielsweise eine 15-jährige Wartefrist für manche Sanierungsvorhaben: „Irgendwann wird die Infrastruktur kaputt sein“, sagte Netzl.

Stimmt nicht, konterte Finanzstadtrat Beber: „Tatsache ist: Wo wir einen Gebührenhaushalt haben, investieren wir aus dem Haushalt heraus und müssen keine Kredite aufnehmen.“ Wo es keine Gebühren gebe, müsste fremdfinanziert werden. Und die Differenzierung in Schulden aus gebühren- oder nichtgebührenfinanzierten Haushalten mache keinen Sinn: „Da geht es eher um den Zeitpunkt, wann die Kredite aufgenommen wurden.“ Gemeint ist damit, dass langsam die ersten Kredite aus dem Mammut-Kanalbauprogramm ab 1997 auslaufen würden.

Nicht zustimmen wollte auch die FPÖ: Stadträtin Elke Liebminger sieht Projekte, die wesentlicher wären, als die Errichtung eines neuen Busbahnhofes: „Der Kanal am Kirchenberg ist unser Problem, das schon seit Jahrzehnten ansteht. Es gibt dort Häuser, wo das Wasser schon in den Keller einsickert“, sagt Liebminger. Am Kirchenberg sind die ältesten Teile des Mistelbacher Kanals und schwer sanierungsbedürftig, die notwendigen Investitionen sind, so Schätzungen, horrend..

„Wer sich informieren will, wo das Geld in Mistelbach hingeht, kann sich auf www.offenerhaushalt.at informieren“, lud Bürgermeister Christian Balon (ÖVP) alle Bürger ein, einen kritischen Blick auf die Finanzgebarung der Stadt zu werfen.

Das Gemeindebudget wurde mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ angenommen.