Gemeindefinanzen: „Der Gürtel ist immer eng!“

„Ich glaube, dass sich manche Leute in der Gemeinde nicht der finanziellen Lage der Gemeinde bewusst sind“, sagt Vizebürgermeister Manfred Reiskopf (SPÖ). Auf die Gemeinde kämen in den nächsten Jahren mit dem Neubau des Kindergartens im Mühlbach-Zaya-Entwicklungsgebiet und des Hortes hohe Investitionen zu.

Reiskopf schätzt, dass damit die Verschuldung der Gemeinde wieder auf über 50 Mio. Euro steigen wird – ein Wert, den die Gemeinde zuletzt vor 13 Jahren hatte, als der damalige Bürgermeister Alfred Pohl einen massiven Sparkurs einschlagen musste. Zudem sei die Zinsentwicklung in dieser Situation nicht gerade günstig, Tendenz sogar steigend – und damit noch teurer für die Gemeinde.

„Da wird die finanzielle Lage der Gemeinde schlimmer dargestellt, als sie ist. Anscheinend meint Reiskopf, jetzt schon Wahlkampf machen zu müssen“, sagt Finanzstadtrat Leo Holy: „Grundsätzlich ist der Gürtel immer eng. Die hohen Ausgaben für Kindergarten und Hort sind uns bewusst. Größere Investitionen, wie beispielsweise der Neubau einer Volksschule, wenn es schlagend wird, sind finanziell derzeit ohnehin nicht möglich.“

Investitionspotenzial hat die Gemeinde auch im von Reiskopf verantworteten Ressort Straßenbau: „Wir haben 180 Kilometer Gemeindestraßen und bräuchten jedes Jahr 10 Mio. Euro, um die in Ordnung zu halten bzw. zu sanieren“, sagt der Vizebürgermeister: Zur Verfügung hat er eine Million im Jahr. Manche Projekte, die Brücke über die Paasdorfer Schwemmzeile, wurden bereits mehrmals verschoben – und auch nächstes Jahr wird’s nichts damit werden, weil eine Brücke in Hörersdorf gemacht werden muss, weil sonst ein ganzer Ortsteil nicht mehr erreichbar wäre. Motto des Projektmanagements: Loch auf – Loch zu.

„Mit uns wird es keine Gebührenerhöhungen geben, bevor es keine drastischen Sparmaßnahmen gibt“, kündigt der Vizebürgermeister an. Aber wo soll gespart werden? Einerseits würde Reiskopf bei den Repräsentationsausgaben sparen: Spätsommer- oder Neujahrsempfänge bräuchten nicht so groß sein, wie sie derzeit zelebriert werden, beim Buffet könnte man Abstriche machen. Aber weit größer sieht er das Einsparungspotenzial bei den Puppentheatertagen und der Citymanagement-Gesellschaft MiMa: Um die Kosten nach unten zu fahren, will Reiskopf die Puppentheatertage als Biennale und auf vier Tage verkürzt abhalten. „Wir müssen dort sparen, wo sich Sachen nicht selbst tragen“, fordert der Vizebürgermeister und SPÖ-Fraktionschef. Viel Geld könnte die Gemeinde sparen, wenn sie aus dem MiMa aussteigt: Die ist eine gemeinsame Gesellschaft von Gemeinde und der Wirtschaftsvereinigung „wir mistelbach“, vormals Leistungsgemeinschaft Mistelbach lgm, wobei Mistelbach dabei den Löwenanteil bei der Finanzierung trägt: Jährlich werden da 120.000 Euro eingezahlt: „Um zwei MiMa-Jahresbudgets kann ich eine Feldbrücke bauen“, sagt Reiskopf, der sich der Initiative der Bürgerliste LaB auf Auflösung der MiMa in der heutigen Form anschließen will. Stattdessen soll diese ausschließlich von der Mistelbacher Wirtschaft finanziert werden – die habe auch alle Vorteile aus der Arbeit der MiMa, glaubt Reiskopf. In den zehn Jahren, die es die MiMa jetzt gibt, habe die Gemeinde 2 Mio. Euro mit überschaubarem Erfolg verbraten, glaubt er.

„Es muss in allen Bereichen gespart werden“, weiß auch Bürgermeister Erich Stubenvoll: „Klug und vor allem dort, wo keine Fördergelder aus anderen Bereichen von Bund, Land und EU mitdranhängen. Bei den Puppentheatertagen fördert uns das Land NÖ ausgesprochen gut, hier zu reduzieren wäre ein völlig falsches Signal, auch im Hinblick auf unser kulturelles Aushängeschild, die Puppentheatertage. Auch das Stadtmarketing bringt mehr, als es kostet“, sieht Stubenvoll hier einen falschen Ansatz, Geld einzusparen: „Aber keine Frage: Wir müssen jeden Euro dreimal umdrehen.“

„Ich bezweifle, dass die Auflösung der MiMa die großen Einsparungen bring, fallen deren Aufgaben doch an die Gemeinde zurück und mit dem derzeitigen Personal sehe ich das nicht lösbar, also leider wieder einmal sehr kurzsichtig gedacht“, findet auch Holy keinen Sinn in der Auflösung des Stadtmarketings.

Derzeit laufen die Verhandlungen für das Gemeindebudget 2024, die SPÖ habe ihre Einsparvorstellungen schon beim Finanzdirektor und Finanzstadtrat Leo Holy (NEOS) deponiert. „Wir starten am 15. September mit der ersten Budgetrunde und das Förderwesen (Sport und Kultur), Überstunden durch Veranstaltungen und Altlasten werden ein Schwerpunkt sein“, sagt der Finanzstadtrat: „Wie groß der Budgettopf genau sein wird, ist noch offen, aber nicht wesentlich kleiner als letztes Jahr“, sagt Holy: „Glasturmprojekte und leere Versprechungen kann es aber für 2024 nicht geben. Wir bleiben realistisch.“

Das Budget 2024 ist das letzte Budget vor der kommenden Gemeinderatswahl 2025.