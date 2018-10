Die Budgetverhandlungen für 2019 sind in vollem Gange. Für die FPÖ und Gemeinderätin Elke Liebminger hat Mistelbach jahrzehntelang über seine Verhältnisse gewirtschaftet. „Das schränkt uns jetzt natürlich sehr ein. Bestehende Kredite müssen so weit wie möglich zurückgezahlt und keine Neuen mehr aufgenommen werden“, fordert sie. Des Weiteren würde es einen rigorosen Sparkurs brauchen.

Liebminger: "Förderdschungel überabreiten"

Ein weiterer Wunsch der Gemeinderätin ist, dass der „Förderdschungel“ überarbeitet wird. Als Beispiel nennt sie hier die Puppentheatertage, die man neu aufstellen müsse, da hier noch nie positiv gewirtschaftet wurde. „Ebenfalls soll der Fokus wieder mehr auf Grundlegendes, wie die Sanierung und Erhaltung unserer Infrastruktur gerichtet werden“, so Liebminger.

Eine Verringerung der Schulden ist auch ein zentrales Anliegen der SPÖ. „Ganz wichtig wäre es uns außerdem, dass endlich am Kirchenberg etwas passiert. Sprich, die Straßen und der Kanal saniert werden“, wünscht sich Stadträtin Renate Knott. Weitere zentrale Forderungen seien der Straßenausbau und die Sanierung der bestehenden Rad- und Gehwege, sowie der Bau der Aufbahrungshalle. Im Budget berücksichtigt werden sollen eine Erhöhung der Sportförderung sowie die Förderung der örtlichen Vereine. „Die Freiwilligen leisten sehr viel Arbeit und das sollte geschätzt werden“, erklärt Knott.

Ähnliche Wünsche hat die ÖVP: „Wir gehen mit den Themen mehr Geld für Straßen, Finanzierung der Aufbahrungshalle, sowie Sanierung des Hallenbodens in der Turnhalle in die Verhandlungen“, so Finanzstadtrat Harald Beber.

LaB: Geld für infrastrukturelle Maßnahmen

Für die LaB ist es vorrangig, dass genügend Geld für infrastrukturelle Maßnahmen wie Straßen-, Gehwegebau, Sanierung, sowie Radwegausbau eingeplant wird. „Das sind Bedürfnisse, die sich die Bürger wünschen“, so Stadträtin Anita Brandstetter. Andere Projekte, wie z.B. die Verlegung der Hauptplatz-Bushaltestelle, wären wünschenswert, müssten aber leistbar sein, damit auch Weiteres, wie der Umbau des Hauptplatzes, möglich wäre.