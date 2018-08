Die Polytechnische Schule, die vor rund zehn Jahren als Provisorium ins Gebäude der ehemaligen Berufsschule am Conrad Hötzendorf-Platz eingezogen ist, soll saniert werden. Der Grund: Die Bausubstanz ist zum Teil erheblich sanierungsbedürftig. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde daher nun beschlossen, Sanierungen der Außenhaut durchzuführen und diese Investitionskosten von der Miete abzuziehen.

Mehrere Sanierungsarbeiten stehen dabei auf der Agenda: Als erster Schritt wird das Dach im Innenhof erneuert – dabei handelt es sich um ein Flachdach, wo es vor allem im Bereich der Einbindung der Lichtkuppeln immer zu Wassereintritt kommt. Darüber hinaus werden die Türen und Fenster auf den letzten Stand gebracht. Nach diesen Arbeiten werden dann als letzte Sanierungsschritte die Heizung sowie die Sanitäranlagen modernisiert.

Ein weiteres Problem stellt der zu geringe Platz in der Schule dar, da die steigende Anzahl der angebotenen Fachbereiche auch einen steigenden Bedarf an beispielsweise Küche, Werkstätten und Büros mit sich bringt. Auch hier wird an einer Lösung gearbeitet: „Sollten in der Liegenschaft Räumlichkeiten frei werden, werden diese zuerst der Polytechnischen Schule angeboten“, so der zuständige Gemeinderat Reinhard Grohmann.

Die Pläne, dass alle Polys (Mistelbach, Wolkersdorf und Zistersdorf) auf einen Standort zusammengelegt werden, sind momentan nicht aktuell. „Sollte aber eine unserer Nachbarschulen irgendwann einmal den Betrieb einstellen, sind wir so flexibel und bereit, auch einen Großteil dieser Schüler aufzunehmen“, ist Grohmann zuversichtlich. Momentan befindet man sich in der Planungsphase. Baustart wird voraussichtlich in den Schulferien 2019 sein. Bei den Kosten für Dach, Fenster und Türen rechnet man mit rund 250.000 bis 300.000 Euro.