Gemüse am Straßenrand: Urban Gardening im Hochbeet .

Bereits im Frühjahr wurden fünf neue Hochbeete bei der Firma Heinrich Tretter KG angeschafft, die in weiterer Folge in der Franz Josef-Straße aufgestellt wurden, um beim Spazieren gehen, Flanieren etc. von diesen Hochbeete naschen zu können. Da diese Hochbeete zu einer erfrischenden Aufwertung des Zentrums beitragen, hat sich Ende April Julia Wögerer, Geschäftsführerin der Firma Heinrich Tretter KG, an die Stadtgemeinde Mistelbach gewandt, die der Kommune nun ein weiteres Hochbeet sponserte.