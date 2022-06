Mistelbach: Gemütliches vernetzen nach der Pandemie

Werbung

„Wir können uns digital, mit Maske und Abstand treffen, aber ich bin froh, dass wir jetzt wieder so eine lange Nacht der Wirtschaft feiern dürfen“, sagt Wirtschaftskammer-Obmann und Landtagsabgeordneter Kurt Hackl: Am 9. Juni lud die Wirtschaftskammer wieder zum gemütlichen Vernetzen in das Haus der Wirtschaft in Mistelbach ein.

„Die letzten zwei Jahre waren nicht einfach für die Wirtschaft“, resümierte Hackl: Nicht nur für die Wirtschaft waren sie eine Achterbahn der Gefühle, der Ukrainekrieg machte die Lage nicht gerade einfacher. Und auch wenn die Kammer immer wieder bei existenzbedrohlichen wirtschaftlichen Schieflagen helfen musste, grundsätzlich habe die Wirtschaft die Krise ganz gut bewältigt.

Lob für die Zusammenarbeit in der Pandemiezeit gab es für die Bezirkshauptmannschaft, mit der man versucht hatte, Verordnungen so umzusetzen, dass sie auch für die Wirtschaft mit Augenmaß umzusetzen sind und für die Sozialpartner von Arbeiterkammer und Arbeitsmarktservice: Das Klima sei da traditionell gut, attestierte Hack. „In guten Zeiten gut zusammen arbeiten kann jeder. Aber das auch in der Krise zu machen, das sei eine besondere Qualität“, ist Hackl stolz. Schließlich gehe es darum, nicht Probleme aufzuzeigen, sondern Lösungen zu finden.

Für das Showprogramm sorgte Musiker und Bewusstseinscoach Hannes Wiesinger, der einen Crashkurs zum Glücklichsein mit viel Musik präsentierte. Und zum Schluss gab es noch die Mistelbacher Version von Austrotop mit Wiesinger, Kurt Hackl und Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll als Gesangstrio. Das Video dazu gibt's übrigens hier.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.