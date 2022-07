Gerät und Zeit für Ausbildung fehlen beim Bundesheer

Werbung

„Hätten wir noch genügend Ersatzteile, die Pinzgauer würden noch 50 Jahre fahren!“ Siegfried Seltenhammer zeigt seinen Pinzgauer-Fuhrpark in der Mistelbacher Bolfras-Kaserne: Das älteste Fahrzeug ist Baujahr 1974: „Aber noch keiner hat über 100.000 Kilometer drauf.“

Das Bundesheer wurde in einem Bericht des „Falter“ als „Bastlerhit“ hingestellt, recherchiert wurde dafür unter anderem in Mistelbach. Die NÖN machte den Lokalaugenschein.

Was wir brauchen, wäre wieder einmal Zeit, in unserer Waffengattung zu üben!“

Herwig Graf, Offizier in der Bolfras-Kaserne

„Der Pinzgauer ist ein tolles Gerät, wenn man in den Wald zum Aufklären fährt. Aber er hat keinen Splitterschutz und ist deshalb für internationale Einsätze nicht zu brauchen“, sagt Presse-Offizier Herwig Graf: Als Ersatz hat das Bundesheer mittlerweile die gepanzerten Gefechtsfahrzeuge Husar und Dingo bekommen: Wuchtige Geräte voll Technik - aber nicht mit der Transportkapazität eines Pinzgauers - und bei Weitem nicht so wendig. Besonders stolz ist man auf den San-Dingo: Einen gepanzerten Notarztwagen für den Einsatz.

Neu ist auch eine neue Betriebstankstelle in der Kaserne, sie wurde im Vorjahr in Betrieb genommen. Allerdings gibt es dort nur Diesel an den Zapfsäulen, die Pinzgauer fahren aber mit Benzin und müssen somit bei den Mistelbacher Tankstellen tanken. Verbrauch: 15 Liter auf 100 Kilometer.

„Was wir vor allem brauchen würden, wären modernes Aufklärungsgerät und endlich wieder einmal Zeit, in unserer Waffengattung wirklich auszubilden und zu üben“, sagt Graf: Neben der Grundausbildung stehen die Mistelbacher Rekruten in zahlreichen Assistenzeinsätzen an der Grenze und im Corona-Einsatz. Zeit, um als Aufklärerverband wirklich zu üben, bleibt da wenig: „Da ist in den vergangenen Jahren schon viel Know-how verloren gegangen“, sagt Graf. Das sei so, wie bei Fußballern: Wenn sie nie trainieren, dann werden sie im Match auch nicht harmonieren.

Heer wartet seit Jahren auf Drohnen

Seit April wurde eine Kompanie des Aufklärer- und Artilleriebataillon 3 in „Technische Kompanie“ umbenannt, auf die seit Jahren versprochenen Drohnen zur Luftaufklärung wartet man in Mistelbach bisher vergebens: „Die würden wir aber dringend als Ergänzung für unser Bodenradar „Beagle“ brauchen“, weiß der Offizier. Das Personal wäre seit Langem ausgebildet, sogar eine Landebahn für die Drohnen wäre am Truppenübungsplatz Totenhauer bereits errichtet.

Nicht unbedingt eine Zierde sind die Gebäude der Bolfras-Kaserne von außen. „In den vergangenen zwei Jahren haben wir bis auf ein Mannschaftsgebäude schon alle Zimmer von den alten Metallbetten und Blechspinden zu bequemeren Holzbetten und größeren Holzkästen umgebaut, die Sanitärräume wurden saniert und die Zimmergröße auf maximal sechs Betten reduziert: „Die Wohnqualität ist da gestiegen“, zeigt Graf den Unterschied.

Natürlich habe man dadurch 40 Prozent der Bettenkapazität verloren. „Am schlechtesten ist sicher das Kommandogebäude beisammen“, sagt Graf: „Aber Kommandant Hans-Peter Hohlweg sagt immer: Ihm sei wichtiger, dass die Mannschaftsgebäude saniert werden.“ Eine Schwerpunktsetzung, die sich sogar am Sofa des Kommando-Aufenthaltsraumes ablesen lässt: Die Kunstledersitzgarnitur hat schon deutliche Risse in der Oberfläche.

Ziemlich heruntergekommen wirken auch die in den 1980er-Jahren errichten Werkstätten: Die Farbe an den Toren blättert ab, Stahlbetonwände sind teilweise so angeschlagen, dass der Bewehrungsstahl schon rausschaut, auf den Toren haben Rekruten ihre „Neue Lage“-Zählung verewigt. Im inneren sind die Hallen aber top beisammen: „Wir haben vor ein paar Jahren den neuen Kran bekommen und vor Kurzem zwei mobile Hebebühnen“, sagt Vizeleutnant Wilhelm Prinz: „Wir können jedes Fahrzeug jetzt selbst reparieren und servicieren.“ Allerdings ist der Platz knapp: „Da wir mit den neuen Hebebühnen keine Montagegrube mehr brauchen, wäre ein Zubau schnell zu machen“, sagt er. In anderen Werkstättenboxen haben sich die Waffenmeister der Kompanien ihre Werkstätten eingerichtet. Erster Eindruck: alles top in Ordnung.

Knapp ist allerdings der Platz in den Hallen, in denen die Panzerhaubitze M109A abgestellt ist: Viel Platz ist zwischen den Kettenfahrzeugen nicht, sie stehen eng verschachtelt in der Garage: „Aber wir können, im Gegensatz zu 2007 alle unsere Fahrzeuge unter ein Dach stellen“, sagt Graf. Damals war der Fuhrpark mit 105 Kettenfahrzeugen deutlich größer: „Heute haben wir ja nur mehr die M109A und drei Bergepanzer.“

Personalsituation: zu wenige Offiziere

Wie schaut es personell in der Bolfras-Kaserne aus? Bei den Unteroffizieren liegt Mistelbach regelmäßig bei den Top-Werbern österreichweit. Ein Defizit gibt es bei den Offizieren: Hier können gar nicht alle Posten besetzt werden, phasenweise muss ein Offizier zwei Kompanien leiten: „Aber da haben wir keinen Einfluss darauf, die Offiziere werden uns zugeteilt“, weiß Graf.

„Es wird immer versprochen, dass wir mehr Budget für das Bundesheer bekommen“, sagt Graf: „Aber ich glaube das erst, wenn das neue Gerät bei uns herinnen steht.“ Als Soldat, der schon viel beim Bundesheer miterlebt hat, glaubt er auch nicht, dass die Heeresbudgetanhebung wesentlich mehr als eine Inflationsanpassung sein werde. Aber er lasse sich gerne überraschen, sagt Graf.

