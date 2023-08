Gerald Diesner verkauft sein Restaurant: „Je schneller, desto besser!“

„Ich mache das Gastgewerbe jetzt lange genug“, sagt Gerald Diesner. Als Wirtssohn musste er schon als Kind im Wirtshaus, damals in der „Linde“ in Korneuburg, mithelfen: „Wenn mir diese Zeit angerechnet würde, könnte ich schon lange in Pension sein“, lacht der Wirt.

Seit 1998 ist Diesner Wirt im Gasthaus Diesner, dem Traditionswirtshaus am Mistelbacher Landesbahnhof, das auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Der Landesbahnhof war 1906 eröffnet worden, ähnlich lange dürfte es das Wirtshaus geben.

Seit einem Jahr sucht Diesner jetzt einen Käufer für sein Grundstück: „Ich habe immer gesagt: Wenn wir ein Kind bekommen, dann gebe ich das Gastgewerbe auf.“ Seit Diesner und seine Lebensgefährtin erfuhren, dass Nachwuchs unterwegs ist, begann er mit der Suche. „Ich will bei meiner Tochter keine Zeit verlieren. Die ersten Jahre sind mit Kindern die intensivsten“, sagt der begeisterte Vater.

Was kostet das 2.931 Quadratmeter große Grundstück, das aus Terrasse, Gasthaus mit Innenhof und Kegelbahn und Parkplatz besteht? 1,79 Millionen Euro – wobei man verhandeln kann, sagt Diesner. Am liebsten wäre ihm, dass ein Investor zuschlägt und dann einen Pächter für das Haus sucht, damit der Gasthausbetrieb weitergehen kann. Denkbar wäre auch, dass sich nur ein Pächter findet, der das Restaurant übernehmen will.

In diesem Fall würde Diesner in der Anfangszeit unterstützen, um einen nahtlosen Übergang auch im Sinne der Stammgäste zu gewährleisten. „Man kann sofort hier weiterarbeiten“, sagt der Wirt. Dank laufender Investitionen sei das Haus in einem Topzustand. Wenn der Käufer andere Ideen mit dem Grundstück am Rande der Zentrumszone hätte, würde er das aber auch akzeptieren. Als Zeithorizont für den Verkauf hat er sich noch eineinhalb Jahre gegeben. Und wenn sich kein Investor findet? „Dann starte ich Plan B“, sagt Diesner.

Gerald Diesner will künftig maximal 20 Stunden die Woche arbeiten: Mit seiner Frau, einer gebürtigen Tschechin, hat er ein Haus in Tschechien gebaut, wo sie schon jetzt leben: „Meine Frau hat dort ihre Familie und ich habe hier keine.“ Seine Wohnung in Mistelbach behält er aber. Und wenn es so weit ist, möchte er, dass seine Tochter mit Deutsch, Tschechisch und Englisch dreisprachig aufwächst und auch teilweise den Kindergarten und die Schule in Mistelbach besucht.

Das Restaurant Diesner steht zum Verkauf. Foto: Michael Pfabigan

Wie ist die Lage in der Gastronomie derzeit? Vor Corona sei die Lage top gewesen, dank der Coronahilfen habe man auch diese Zeit überstehen können. Weh tut ihm als Gastronomen jetzt allerdings die Teuerungswelle. „Wenn Gäste statt drei oder vier Mal in der Woche nur noch maximal zwei Mal kommen, dann spürt man das auch in der Kasse“, sagt Diesner. Schwarzmalen mag er aber nicht: Vor Weihnachten ist sein Lokal mit Weihnachtsfeiern ausgebucht und jetzt im Sommer ist er Ziel vieler Busse, die zum Essen zum „Diesner“ kommen.

Was man aber merkt ist, dass abends das Lokal früher leer wird: „Vor Corona hast vor 1 Uhr gar nicht zusperren brauchen. Jetzt geht das schon um 22 Uhr.“ Die positive Seite daran: Das spart die zweite Schicht beim Personal. „Wir leben in einer spannenden Zeit“, sagt der erfahrene Wirt: „Aber vor Herausforderungen sind wir früher auch schon gestanden - und wir haben sie gemeistert.“

Wird ihm das Wirteleben abgehen? „Ich habe keine Angst, dass ich mir keine Arbeit finde. Aber es wird so sein wie beim Rauchen-Aufhören: Manchmal werden ein Gschmackerl am Gaumen und eine Sehnsucht spürbar sein.“