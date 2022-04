Geständnis ohne Gedächtnis an Unfall

Werbung

„Der Tag fängt ja gut an“, sagte ein 40-Jähriger, als er sich und seinen Wagen am Morgen des 8. Juli letzten Jahres in einem Sonnenblumenfeld wiederfand, laut Zeugenaussagen.

Was ihm da nicht bewusst war, war, dass bei seinem Ausritt ins Feld ein Motorradfahrer (32) zu Tode kam. Auch bei seiner Verhandlung am Landesgericht Korneuburg wegen fahrlässiger Tötung konnte er sich an die Kollision keinen Moment erinnern.

Für Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät

Vor Richterin Monika Zbiral stritt er aber auch nicht ab, dass er an diesem Tag aus einer Fahrzeugkolonne auf einer Freilandstraße Richtung Mistelbach ausscherte, um sein Auto weiter ins Feld zu steuern. Der entgegenkommende Motorradfahrer konnte nicht so schnell auf das Fahrmanöver des 40-Jährigen reagieren und prallte frontal gegen die Windschutzscheibe. Als ihn die Rettungskräfte ins Krankenhaus einlieferten, war der 32-Jährige bereits nicht mehr am Leben.

Im Mittelpunkt des Prozesses stand die Erinnerungslücke des Angeklagten, die die Richterin dazu veranlasste, den psychiatrischen Sachverständigen Werner Brosch mit einem Gutachten über die Zurechnungsfähigkeit des Mannes zu beauftragen. Dieser kam zu dem Schluss, dass der 40-Jährige zwar krankheitsbedingt Medikamente wie Neuroleptika einnehmen muss, diese ihn wiederum aber nicht beeinträchtigt hätten und er auch sonst nicht berauscht war. Für Brosch war das fehlende Gedächtnis durchaus plausibel.

„Es tut mir trotzdem alles leid“, sagte der 40-Jährige, dessen Erinnerung auch nach neun Monaten nach dem Crash nicht zurückgekommen ist, vor dem Urteilsspruch der Richterin. Dieser lautete auf fünf Monate bedingter Freiheitsstrafe für den bisher unbescholtenen Mann.

„Sie haben sich jedenfalls nicht konform verhalten“, so Zbiral in ihrer Urteilsbegründung zur Fahrlässigkeit der Tat. Wie dieser tragische Unfall tatsächlich zustande kam, wird – ohne die Erinnerung des 40-Jährigen – ein Rätsel bleiben.

