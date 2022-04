Gesundheit: Kritik an der Versorgung

Werbung

Wie steht es um die gesundheitliche Versorgung in der Stadt und im Bezirk? Heinz Kurka und Günther Knopf, die als Sprecher von „Interessierte Bürger Mistelbachs“ (IBM) auftreten, und Altbürgermeister Alfred Weidlich sagen: Verbesserungswürdig ist es allemal.

Sie sprechen einmal mehr Thematiken an, die in der Stadt nicht unbekannt sind: Bürgermeister Erich Stubenvoll befasst sich mit diesen seit dem ersten Tag seines Amtsantritts, wie er sagt. Worum geht’s?

Die drei pensionierten Bürger wollen, dass die Laborambulanz im Landesklinikum Mistelbach für externe Patienten wieder geöffnet wird, dass offene Kassenstellen für Allgemeinmediziner in Mistelbach besetzt werden, ein MRT für Kassenpatienten in einer bestehenden Ordination und ein Primärversorgungszentrum errichtet wird, am besten am ehemaligen Jandl-Gelände.

Das steht im Besitz der Stadt, wo im Grunde genommen auch das MRT und die Laborambulanz etabliert werden könne – in Kombination mit einer Tiefgarage, Büros und Wohnungen.

Wenn sich Ärzte dafür finden, wird ihnen der rote Teppich ausgerollt.“

Erich Stubenvoll, Mistelbachs Bürgermeister über ein Primärversorgungszentrum.

Ihre Forderung richten sie vor allem an die Landespolitik: „Wir wollen vor der Landtagswahl aufrütteln, dass nicht alles eitel Wonne ist“, erklärt Kurka. „Wir sind engagiert, haben gewisse Ideale – und können in diese Wunden hineingreifen“, führt Weidlich aus.

Karl Wilfing sieht Mistelbach nicht unterversorgt, will aber mehr Allgemeinmediziner. Foto: NÖN-Archiv

ÖVP-Bezirkschef und Landtagspräsident Karl Wilfing betont indes: „Das Land arbeitet eng mit dem Bürgermeister der Stadt zusammen.“ Stubenvoll ergänzt: „Ich nehme die Themen ernst, teile die Kritik und bin interessiert, die Gespräche weiterzuführen.“

Der Bürgermeister kritisiert weiterhin, dass die Laborambulanz seit der Corona-Pandemie ausschließlich für das Klinikum arbeitet. Wilfing erklärt aber, dass dies andere Regionen genauso handhaben. Die Blutuntersuchungen seien Ärzten im niedergelassenen Bereich zugewiesen worden, „die das auch gern machen“. Und: „Das wird auch so bleiben.“ Stubenvoll führt indes Gespräche, ob Mistelbach nicht doch eine Blutabnahmestelle bekommen kann.

Er hält außerdem wie die drei Herren eine Fahrt nach Gänserndorf für eine MRT-Untersuchung für unzumutbar. Wilfing will allerdings das Weinviertel in seiner Gesamtheit im Auge behalten: „Gänserndorf hat dafür kein Klinikum.“ Weidlich erzählt aber, dass die Region unterversorgt ist: „Die 395.165 Einwohner in der Region Mitte sind mit acht MRTs großzügig ausgestattet. 318.879 Menschen im Weinviertel stehen lediglich drei MRTs zur Verfügung.“ Wilfing: „Das interpretiert nur er so.“

Erich Stubenvoll will eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Foto: J. Schimmer

Lange Fahrtzeiten, lange Wartezeiten: Beispiele aus dem persönlichen Bereich des Altbürgermeisters und der beiden IBM-Sprecher offenbaren, dass sie selbst damit konfrontiert sind. Stubenvoll wäre die Besetzung der vierten Kassenstelle für Allgemeinmedizin in Mistelbach nur recht. Er setzt sich zudem für eine Primärversorgungseinrichtung ein. Das „zukunftsträchtige Modell“ punkte bei Patienten mit einer täglichen Verfügbarkeit und sei für jüngere Ärzte mit Wunsch nach Work-Life-Balance interessant. „Über die Örtlichkeit oder die Art des Gebäudes kann dann gesprochen werden, wenn sich Ärzte gefunden haben.“

Genau das ist nicht einfach. „Ein älterer Arzt ist nicht daran interessiert, in ein Primärversorgungszentrum zu wechseln“, begründet Wilfing. Dieser hat schon in eine Ordination investiert und muss sich dort nicht mit Partnern arrangieren.

Für Wilfing ist Mistelbach nicht unterversorgt. Aber: „Es gibt zu wenig Allgemeinmediziner. „Wir, die ÖVP, fordern, dass es mehr Ausbildungsplätze für Ärzte braucht“. Zum Vorstoß von Weidlich, Kurka und Knopf sagt er: „Ich bin dankbar, dass sie sich Gedanken machen, aber es ist nicht alles von heute auf morgen lösbar.“

Die drei wollen jetzt der Landespolitik eine Petition mit tausenden Unterschriften übergeben – und hoffen auf einen Aufschrei aller Gemeinden.

