Tanzen soll in erster Linie mal Freude bereiten. Das ist der Ansatz des "DanceCaptain", der heuer zum sechsten Mal abgehalten wurde. 97 Tänzerinnen in 15 Gruppen aus Wien und Niederösterreich traten in zwei Alterskategorien an, um ihre Freude am Tanz zu zeigen.

Bei der Gruppe der jüngeren Teilnehmerinnen konnten "Fleur de la Vie" aus Laa, Sophie Bittmann, Marlena Gräf und Julia Jarseva erfolgreich ihren Titel verteidigen: Die Mädels hatten bereits 2017 diese Kategorie gewonnen. Die drei Laaerinnen holten sich nicht nur die Jury-Wertung, sie waren auch die Favoriten des Publikums.

Der Publikumspreis des "DanceCaptain 2019" wurde so an den Zweitplatzierten im Publikumsranking weitergereicht: "Showgravity" aus Wien hatte mit ihrer Choreographie die zweitmeisten Stimmen aus dem Publikum geholt.

Profi-Tanzseminar für Sieger

Bei den älteren Tänzerinnen gingen Jury- und Publikumsvoting klar an "Eight Rings" aus Wultendorf: Hannah Langschwert, Sophie Marchhart, Hannah Ullram, Tamara Sikora, Katharina Gabriel, Rebecca Nekam, Lisa Böhm und Magdalena Koukal begeisterten mit ihrer Hip-Hop-Choreo alle. Der Publikumspreis ging an die NMS Prinzersdorf (Bezirk St. Pölten) für ihre getanzte, einfühlsame Liebesgeschichte.

Die Sieger dürfen sich über ein Profi-Tanzseminar freuen.

Der nächste Nachwuchstanzwettbewerb DanceCaptain findet 2021 statt.