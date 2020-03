„Ich gratuliere Bockfließ für den größten Zuwachs an ,Natur im Garten‘ Plaketten im Weinviertel. 2020 lassen wir gemeinsam Niederösterreich neu aufblühen und fördern die heimische Artenvielfalt“, gratuliert Landesrat Martin Eichtinger.

Seit 1999 setzt sich „Natur im Garten“ für die Naturnähe der Garten- und Grünräumbewirtschaftung sowie die Förderung der Artenvielfalt in Niederösterreich ein.

Als einer der Höhepunkte des Abends kürte Landesrat Martin Eichtinger die Gemeinde Bockfließ, die 2019 gemessen an der Einwohnerzahl den größten Zuwachs an „Natur im Garten“ Plaketten für Privatgärten verzeichnete. „Ich gratuliere Bockfließ und danke den Naturgärtnerinnen und Naturgärtnern der Marktgemeinde, die einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt in Niederösterreich leisten.“