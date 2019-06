Vor viereinhalb Jahren ist NEOS in den Mistelbacher Gemeinderat eingezogen und hat die Politik seither nachhaltiger, transparenter und nachvollziehbarer gemacht – findet zumindest der einzige NEOS-Gemeinderat des Bezirks, Stephan Prinz.

„NEOS hat etwa erfolgreich an der Senkung der Gesamtverschuldung mitgearbeitet und gemeinsam mit Liste aktiver Bürger erreicht, dass die Gemeinderatssitzungen für alle Bürgerinnen und Bürger online übertragen werden. Damit schaffen wir es, dass die Arbeit des Gemeinderats nicht im stillen Kämmerchen gemacht wird, sondern für alle einsehbar ist“, so Prinz.

Auch in der Sommerpause wird weitergearbeitet. So habe eine Gruppe von HAK-Schülerinnen um Hilfe angesucht. „Die Stundenpläne sind nicht mit Bus und Bahn abgestimmt, weshalb die Jugendlichen teilweise bis zu 40 Minuten verlieren, die sie für ein konzentriertes und fokussiertes Lernen am Schreibtisch daheim vermissen“, sagt Prinz. NEOS sei derzeit in Gesprächen mit den entsprechenden Stellen, um eine Lösung finden zu können. Nach dem Sommer werde der Schwerpunkt auf mehr Bürgerbeteiligung in Mistelbach liegen.

Auch strukturell hat sich einiges geändert. Lag die Arbeitslast anfangs auf den Schultern von Prinz allein, so wird er heute von einem Team unterstützt. Zuletzt ist Leo Holy zu den NEOS Mistelbach gestoßen.

Um das Team bis zur Gemeinderatswahl weiter auszubauen, ist auch das Team Mistelbach Teil der NEOS NÖ-Kampagne „Mitmachen statt Mitsudern“. „Immer mehr Wähler sehen, dass Probleme nicht von populistischen Kräften und der alteingesessenen Politik gelöst werden können“, sagt NEOS-Regionalkoordinator Herbert Schodl: „Das haben viele in Mistelbach beim Thema intransparente Parteienfinanzen gesehen. Das einfach hinzunehmen ist allerdings keine Option.“ Es gehe darum, die Dinge in die Hand zu nehmen, ist auch Prinz überzeugt.