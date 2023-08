Große Abschlussfeier für die letzten Diplom-Pflegekräfte

Der 73. Ausbildungslehrgang ist der letzte, in Zukunft findet die Ausbildung zum gehobenen Pflegedienst auf Fachhochschulebene statt. „Wenn man alles akademisiert, heißt das aber nicht, dass alles besser wird“, sagte Landtagspräsident Karl Wilfing, der der Pflegeschule für 72 Jahre professionellster Ausbildung dankte. „Genauso wichtig wie die akademische Ausbildung ist aber auch Praxis und das miteinander an einer Aufgabe Wachsen.“ Die Schule brauche man aber weiterhin: Denn es laufen eine Vielzahl an Ausbildungen im Gesundheitsbereich. Und auch die FH, die im obersten Stock der Pflegeschule sitzt, erweitert dieses Ausbildungsprogramm. Waren im ersten Jahrgang noch 23 Studierende, so gibt es im zweiten Jahr schon 44 Anmeldungen.

Insgesamt wurden an der Pflegeschule Mistelbach über die Jahre 1.798 DGKS ausgebildet. „Ein Tag des Abschlusses und des Abschieds“, sagt Pflegeschuldirektor Willi Railender.

Bei der Diplomierungsfeier konnten 24 Diplomierte Pflegekräfte, 14 Pflegefachassistentinnen und zwei Pflegeassistentinnen ihre Ausbildungsdekrete entgegennehmen. 18 davon schlossen sogar mit einen ausgezeichneten und 14 davon mit einem guten Erfolg ab. 21 von ihnen werden im Landesklinikum Mistelbach künftig arbeiten.

Auf die frischgebackenen Pflegekräfte kommen neue Herausforderungen in der Digitalisierung zu: „Aber menschliche Zuwendung wird sich nie durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ersetzen lassen“, sagte der Pflegedirektor, der seinen Absolventen eine hohe Aufgeschlossenheit zur Digitalisierung attestierte: „Bleiben Sie offen für Innovationen, behalten Sie sich aber Ihre Menschlichkeit.“

Jeder in NÖ hat zwei Mal im Jahr Kontakt mit den Pflegekräften in den Landeskliniken. Die Bandbreite reiche von der Geburt bis zum Tod, weiß der Vorstand der Landesgesundheitsagentur LGA Konrad Kogler: „Am Ende des Tages geht es immer darum, Menschen, die in schwierigen Zeiten zu uns kommen, zu helfen.“

Die Absolventen

Pflegeassistenz: Doris Forstner-Roffol, Iris Holzer.

Pflegefachassistenz: Janine Berger, Claudia Borensky, Johannes Cap, Tina Duschek, Nicole Glasl, Victoria Kazelt, Verena Krug, Rebecca Nießner, Joana Pernold, Elida Razi, Thomas Schrödl, Marina Uhl, Niklas Urbantschitsch, Hanna Vogelmüller.

Jubel bei den Pflegeassistenten und Pflegefachassistenten. Foto: Michael Pfabigan

DGKP: Anja Apltauer, Selina Barta, Martin Bernhart, Lisa Bruckner, Romana Ertl, Katrin Kogler, Melanie Krall, Laura Kraus, Tamara Kubanik, René Lanscha, Halida Mahic, Michelle Martin, Hannah Prohaska, Selina Razi, Juliane Ressl, Amela Sabanovic, Jonas Schild, Natascha Schöfbeck, Adrienn Soha, Lena Stöckl, Simone Thill, Kristin Veit, Stefan Weinhofe, Andrea Wernhart.