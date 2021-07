Mistelbach: Großer Andrang bei jungen Musikern .

Traumhaftes Sommerwetter war den Veranstaltern am Mittwoch, dem 7. Juli, zum Auftakt von „vielmusik am Kirchenberg“ beschert. Florian Strasser, Andreas Stöger, Mathias Prukl und Lukas Huysza alias „TROMBONE GANG STARS“ sorgten als Posaunenensemble für einen gelungenen Start am wunderbaren Kirchenvorplatz.