Gutscheinspende um Bio-Laden hilft doppelt

Manche Gewerbetreibende klagen ja darüber, dass sie von ihren Vermietern so gar nicht unterstützt werden, manchmal soll es ja fast schon ein regelrechtes Gegeneinander sein.

Der Mistelbacher Immo-Besitzer Hans Wimmer will vor allem eines: Dass seine Häuser voll sind und seine Mieter auch selbst gute Geschäfte machen.

Um den Bio-Laden kredenz.me, Nachfolger des „G‘sunden Körberls“ in der Bahnstraße zu unterstützen und vielleicht auch neue Kunden in das übernommene Geschäft zu bringen, kaufte sich Wimmer Gutscheine im Wert von 500 Euro beim kredenz.me-Chef Robert Hebling und verteilte diese beim Zwergerleislaufen des Mistelbacher Stadtmarketings beim Aktionstag der Gesunden Gemeinde in den Semesterferien an junge Familien, die diese Unterstützung gerade in diesen Zeiten besonders gut brauchen können.

Wenige Tage danach war die erste Familie schon im kredenz.me, Robert Hebling freute sich über die Unterstützung und die neuen Kunden.

