Mistelbach: HAK-Direktor geht in Pension .

„Mir ist nicht zum Feiern“, sagte NÖ Bildungsdirektor Johann Heuras: „Ich feiere nicht, wenn einer meiner Besten in den Ruhestand geht.“ Am 19. Dezember feierte HAK-Direktor Johannes Berthold mit Kollegen, Freunden und Schülern seinen Abschied in den Ruhestand.