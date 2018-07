„Für mich ist es beschämend, dass Landwirte für eine Tonne Weizen nur rund 170 Euro bekommen“, ist der Bezirksobmann des Bauernbundes, Hermann Stich entrüstet. Er kritisiert damit die niedrigen Preise, welche mit Getreide im internationalen Handel zu erzielen sind. Diese sind umso mehr ein Problem, da die Getreideernte dieses Jahr durchwachsen bis schlecht ausfällt.

„Bei der Wintergerste haben wird dieses Jahr 1.700 bis 7.300 Kilogramm Ertrag pro Hektar“, erläutert Hermann Stich das Problem. Aufgrund der sehr trockenen Monate im Frühjahr und der lokal begrenzten Regenereignisse schwanken die Erträge der Äcker sehr stark. So könne es auch vorkommen, dass diese sprichwörtlich von Acker zu Acker stark verschieden sind.

„Beim Getreide fallen die Erträge aufgrund der Vorsommertrockenheit halb so hoch aus.“ Josef Huber, Bezirksbauernkammer

Auch Josef Huber von der Bezirksbauernkammer bestätigt daher: „Beim Getreide fallen die Erträge aufgrund der Vorsommertrockenheit halb so hoch aus und auch bei der Wintergerste sind Einbußen von 30 Prozent zu verzeichnen.“ Ähnlich sieht es auch beim Raps aus: Hier waren zwischen drei und 15 Tonnen Ertrag pro Hektar möglich. Ein Trend wäre laut Stich aber dennoch nicht erkennbar, im Durchschnitt sind die Erträge über die Jahre hinweg ähnlich hoch.

Einen vermeintlichen Vorteil hat die Trockenheit allerdings: „Das Getreide hat dann eine sehr gute Qualität“, so Huber. Daher kann es auch für einen höheren Preis verkauft werden. Zum Beispiel an italienische Abnehmer, wie Hermann Stich weiß: „Premiumweizen wird zum Löwenanteil an Italien verkauft.“ Wächst aber das Angebot an „Premiumgetreide“, so fällt der Mehrpreis, welcher damit zu erzielen ist, geringer aus – das übliche Spiel zwischen Angebot und Nachfrage.

Niedrige Preise und unbefriedigende Erträge haben daher auch Folgen: Landwirte müssen vermehrt nach Nischenmärkten Ausschau halten und pflanzen zum Beispiel auch Melonen an. Oder auch Artischocken, wie etwa in Raasdorf (Gänserndorf).

Rohstoffpreise sind bekanntlich volatil, aber auch das Wetter spuckt den Landwirten Unvorhersehbarkeit in die Suppe.

Risikofaktor: Extreme beim Wetter nehmen zu

„Die Vorsommertrockenheiten häufen sich über die letzten Jahre“, erklärt Josef Huber. Dieses Jahr hätte in Teilen des Bezirks das Thermometer schon im Mai zehn bis zwölf Mal die 30-Grad-Grenze durchbrochen.

Dazu kommt, dass Niederschlagsereignisse oft sehr lokal begrenzt ausfallen. „In 20 Prozent der Gemeinden im Bezirk sorgten Gewitter für Regen, aber in 80 Prozent war es eher trocken“, so Huber.

Er beobachtet Anzeichen eines Trends: „Alle zwei Jahre ist es trocken, früher hatten wir das nur alle fünf Jahre.“ Außerdem würde es nicht nur lokal begrenzt abregnen, sondern die Niederschläge konzentrieren sich auch. Starkregenereignisse sind die Folge. Für die Kulturen wäre eine gleichmäßigere Verteilung aber besser.