Halle als zweites Haus für die Feuerwehr

„Es war das einsatzreichste Jahr für die FF seit Bestehen der Wehr“, bilanzierte FF Mistelbach-Kommandant Claus Neubauer beim zweiten Anlauf für die Mitgliederversammlung. Corona-bedingt wurde der erste Termin abgesagt.

351 Mal mussten die Florianis im Jahr 2021 ausrücken: Von der Bergung eines Lkw ohne Winterausrüstung bei Schneefall am Steinberg, bei dem sich die FF anschließend vom Frächter beschimpfen lassen musste, über die berühmten Mistelbacher Grabenhüpfer in der M-City, Assistenzleistung für die Polizei nach dem Mord und Selbstmord in Eibesthal und dem fordernden Einsatz beim Brand einer Wohnung, bei dem ein junger Mann zu Tode kam. Und natürlich der Einsatz der FF-Leute rund um die Massentests und den Beginn der Impfstraßen.

2021 war auch deshalb für die FF-Mitglieder fordernd, weil Übungen mehrere Monate ausgesetzt waren, die Kantine für die Mannschaft gesperrt war und das Tragen von Schutzausrüstung zum Alltag gehörte: „Danke, dass ihr die Maßnahmen immer mit so hoher Disziplin umgesetzt habt“, zollte der Kommandant seiner Mannschaft Respekt.

Katastrophenschutzhalle als ausgelagertes FF-Haus

Infrastrukturell wurde im Vorjahr die Katastrophenschutzhalle beim Bauhof auf den Weg gebracht, die unter anderem ein Lager für die Containeraufsätze sowie Garagen für nicht immer gebrauchte FF-Fahrzeuge bieten wird. „Damit schaffen wir Platz im FF-Haus. Und der nächste Schritt ist dann die Generalsanierung des bestehenden FF-Hauses“, berichtet Neubauer.

Damit sind alle (alten) Überlegungen, ein neues FF-Haus an einem anderen Standort zu errichten, hinfällig. Die zentrale Lage in der Stadt und damit kurze Anfahrtswege innerhalb Mistelbachs hätte kein anderer Standort toppen können. Die Katastrophenschutzhalle wird die FF einen Anteil von 250.000 Euro kosten.

Die Stadt Mistelbach wird in diese Halle in den kommende zwei Jahren eine Million Euro investieren: „An dem Standort, den sich die FF gewünscht hat, wo sie schon jetzt übt und wo sie jeden Meter kennt“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll.

Die Katastrophenschutzhalle wird damit auch ein wenig zu einem zweiten Feuerwehrhaus. Mistelbach sei damit durchaus Vorbildgemeinde für andere Gemeinden, weiß der Bürgermeister.

