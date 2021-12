Handel nach dem Lockdown: „Jeder Tag ein gewonnener“

Mit 13. Dezember darf der Handel seinen Kunden wieder die Türen öffnen. Dieser Zeitpunkt ist von den Unternehmern lang ersehnt. Das Weihnachtsgeschäft ist für die meisten jedoch gelaufen.

Um das Geschäft zu fördern, darf heuer auch am Sonntag vor Weihnachten, dem 19.12. , aufgesperrt werden.

Das MIMA-Team hat sich eigens für diesen Tag ein Rahmenprogramm ausgedacht. Es soll einen Streichelzoo, Kutschenfahrten und vieles mehr geben, um den Shopping-Tag zu begleiten. Es soll die Leute animieren, ihre letzten Weihnachtsbesorgungen doch noch regional zu erledigen. An diesem Sonntag wird die Mehrheit der Mistelbacher Geschäfte öffnen. Eines davon ist das Spiel- und Schreibwarengeschäft Harrer am Mistelbacher Hauptplatz. Chef Peter Harrer freut sich sehr über das Ende des Lockdowns. Er könne jedoch nicht verstehen, warum die Gastronomie nicht aufsperren dürfe. Ein Shopping-Tag sollte genossen werden können, und das beinhaltet laut Harrer einen Zwischenstopp in einem Café, Restaurant, etc.

Er hofft, zumindest einen Teil des verlorenen Geschäfts aufholen zu können. Er meint: „Es ist jeder Tag, an dem wir offen haben können, ein gewonnener.“ Das größte Problem für die Fachhändler sei, dass die Fachware während des Lockdowns von anderen Geschäften verkauft würde. Leute, die normalerweise Weihnachtsgeschenke bei Harrer kaufen, kaufen diese während des Lockdowns in einem Supermarkt. Diese Ungleichbehandlung treffe ihn hart.

Harrer: „Nur ein Tropfen auf den heißen Stein“

Es war sogar möglich, Waren bei Harrer auch während des Lockdowns zu kaufen. Dafür musste man davor den Artikel telefonisch bestellen und konnte ihn dann abholen. Das war laut Harrer jedoch keine finanzielle Rettung: „Das ist wie ein Tropfen am heißen Stein.“

Karin Schneider, Chefin des Modegeschäfts Kaufstrasse Mistelbach blickt mit Vorfreude auf die Öffnung. Sie denkt, dass es auch vielen Kunden so geht. Auch ihr Geschäft musste Einbußen hinnehmen. Sie erzählt: „Das Weihnachtsgeschäft haben wir größtenteils verloren, da doch sehr viel online eingekauft wurde.“ Finanzielle Einbußen musste laut Kurt Eigner auch das Modegeschäft Karins Kaufstrasse in Laa in Kauf nehmen. „Wir hoffen, vom Weihnachtsgeschäft noch etwas aufholen zu können, jedoch werden wir sicher nicht die Zahlen erreichen, wie wenn wir offen gehabt hätten.“ Das Team freue sich auf das Aufsperren und den Kundenkontakt.

Auch das Kosmetikstudio Luxor kann seinen treuen Kunden wieder die Nägel machen, die Haare scheiden oder eine Pediküre verpassen. Inhaberin Carina Weindl berichtet, dass die nächsten zwei Wochen ausgebucht seien. Manche müsse sie aufs nächste Jahr vertrösten, andere würden ihren Termin bei der Wunschfrisörin oder -kosmetikerin nicht bekommen. Weindl zeigt sich erfreut, dass ihr ihre Kunden vollstes Verständnis entgegenbringen. Sie telefoniere laufend mit Kunden, um es möglichst allen recht zu machen. „Das Telefon läuft heiß, mein Ohr glüht.“, kommentiert sie lachend.

Während des Lockdowns musste auch sie finanzielle Verluste hinnehmen. Sie erklärt: „Die Zahlungen laufen weiter. Man gibt Geld aus, aber es kommt nichts herein.“ Sie hofft, diesen Ausfall in den nächsten Wochen bestmöglich ausgleichen zu können.