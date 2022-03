Handy-App sperrt Klasse auf

Werbung

Zum zweiten Mal schickt die Digital-Business-HAK Mistelbach eine Applikation zum Bundesbewerb aller Dig.Biz-Schulen, die eine Reaktion auf den misslungenen Amoklauf vor der Schule 2018 ist: Damals wollte ein junger Bursch mit einer Schrotflinte auf Schüler schießen und nur eine verkantete Patrone verhinderte ein Drama.

Seither lassen sich alle Klassenzimmer nur noch mit Schlüssel oder von innen öffnen, außen haben sie nur einen Türknopf, mit dem man so die Tür nicht öffnen kann. „Seither braucht man immer einen Lehrer mit Schlüssel, selbst wenn gar nicht abgesperrt ist“, erzählen Benjamin Kronsteiner und Knyaz Usoev. Sie fanden: Das muss auch einfacher gehen und entwickelten „Applock“, ein System mit dem via Handyapp Türen geöffnet werden können, für die der Besitzer die Berechtigung besitzt: Handy und Türschließelektronik kommunizieren via NFC, das nötige Bauteil hatten sie auf einem Raspberry Pi-Minicomputer programmiert. Das System registriert übrigens auch, wenn mit der App versucht wird, Türen zu öffnen, für die keine Berechtigung besteht.

Kommerziell umsetzbar

„Applock ist ein System, das kommerziell umsetzbar wäre“, sprach Jurysprecher und Alt-HAK-Direktor Johannes Berthold die Meinung der Jury aus.

Kronsteiner und Usoev werden die HAK Mistelbach beim Dig.Biz-Bundesbewerb in Kitzbühel vertreten. „Und wir wollen dort ganz oben stehen“, legte HAK-Direktor Christian Rindhauser die Latte für die beiden Burschen hoch.

Schon 2019 hatte die HAK das Projekt „ALIS“ zum Bundesbewerb geschickt: Mit ihm ließen sich die Türen im Amokfall verriegeln bzw. Schüler und Lehrer mit einem stillen Alarm auf die Computer in der Klasse vor Gefahrenlagen warnen. „ALIS“ hatte damals den Bundesbewerb gewonnen.

Platz zwei beim schulinternen Dig.Biz-Award holten sich Veronika Schiller, Florian Haberle und Amandeep Kaur Multani mit ihrer App „Vortech - Digital Voting“, einem System, eigentlich zur (in Österreich nicht erlaubten) Onlinewahl von Schulsprechern, Klassensprechern etc. Potenzial besteht aber auch für andere Abstimmzwecke.

Platz Drei ging an „CheckFurther“ von Victoria Langer und Sandra Schöller – die eindeutig beste Präsentation des Abends: Mit der App lässt sich die Öko-Bilanz von Lebensmittel durch Einscannen des Bar-Codes auslesen. Langer musste die Präsentation alleine durchziehen, da ihre Projektpartnerin in Quarantäne war. Sie tat dies souverän.

