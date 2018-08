An keinen Ort der Stadt werden mehr Erwartungen herangetragen wie an ihren Kern: Den Hauptplatz. Diskussionen über eine Umgestaltung gibt es schon lange, doch nur jetzt hat die Stadt die Chance, eine grundlegende Veränderung zu bewirken.

„Die Fahrpläne für die Buslinien werden neu ausgeschrieben“, so VP-Stadtchef Alfred Pohl. Und die Stadt redet dabei voller Elan mit: Ziel der Verantwortlichen ist es, für den Busbahnhof am Hauptplatz einen neuen Platz zu finden. Ihr Angebot: Der Umschlagpunkt für den Busverkehr könnte sich in Zukunft am Bahnhof finden.

„Das wäre eine Win-Win-Win-Situation“, macht Pohl klar. Denn: Die Bahnreisenden könnten direkt am Bahnhof umsteigen und müssten nicht mehr in die Stadt gehen. Die Verkehrsbetreiber könnten ihre Pläne sinnvoll aufeinander abstimmen und es würden alle Verkehrslinien an einem Ort zusammenlaufen. Und last but not least: Der Hauptplatz wäre endlich frei von wartenden Bussen.

„Wir sind mit konkreten Plänen an die Verkehrsbetreiber herangetreten, noch ist aber alles offen“, will Pohl den Tag nicht vor dem Abend loben. Sollte dieser Schritt aber tatsächlich gelingen, stehen für den Hauptplatz ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten offen.

Zwei Veranstaltungen im Herbst geplant

„Wir arbeiten in einer kleinen Gruppe aus Gemeinderäten und Fachleuten daran, konkrete Ideen für den Hauptplatz zu sammeln“, so VP-Stadtrat Erich Stubenvoll. Viele Bedürfnisse sollen auf dem Platz erfüllt werden, Bewohnern jedes Alters soll der Hauptplatz etwas bieten. Und auch die Wirtschaft muss hier mitbedacht werden.

„Wir arbeiten daran, die bisherigen Erkenntnisse in eine Visualisierung zu gießen, die wir den Bürgern präsentieren können“, kündigt Stubenvoll an. Im Herbst soll es so weit sein: Die Stadt will zu zwei Veranstaltungen laden, bei denen die Bürger bei der Gestaltung mitreden können.

„Dass es eine Visualisierung gibt, heißt nicht, dass die Bürgerbeteiligung ein Feigenblatt ist. Wir nehmen das sehr ernst“, laden Pohl und Stubenvoll zum Mitmachen ein. Der Hauptplatz bietet die besten Voraussetzungen für eine moderne Gestaltung.

„Der Platz wurde erst vor rund zwanzig Jahren umgestaltet. Dabei galten jedoch noch ganz andere Maßstäbe“, macht Pohl bewusst. Die Umfahrung bringt eine neue Verkehrssituation mit sich, auch die Bedürfnisse der Bewohner haben sich verändert. „Wir haben viel mit den Bürgern geredet und wissen, was sie sich wünschen: Verweilzonen, mehr Grün und eine Verkehrsentlastung“, zählt Stubenvoll die zentralen Punkte auf.

Dank der umfassenden Infrastruktur, die vor zwanzig Jahren geschaffen wurde, muss man sich keine Gedanken um die Versorgung mit Strom und Wasser oder Kanal machen. „Da wurde damals großartige Arbeit geleistet“, so Stubenvoll. Nun soll das Herz der Stadt gemeinsam mit den Bürgern zu einem Wohlfühlort gestaltet werden.