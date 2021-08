Seit einem halben Jahr sucht die Ärztekammer bereits eine Nachfolgerin für die Kassenstelle von Hautärztin Regina Wilding in Mistelbach. Nur: Es findet sich keiner. Seit Juni ist sie jetzt in Pension und hat damit ihren Kassenvertrag zurückgelegt.

„Dabei handelt es sich um ein generelles Problem, viele Ärzte erreichen derzeit das Pensionsalter, die Nachfolge kann nicht gesichert werden“, weiß die Dermatologin, die 28 Jahre in Mistelbach, zuerst in der Franz Josef-Straße und seit fünf Jahren in der Leopold Figl-Straße als Dermatologin in Mistelbach tätig war. „Ich habe sicher eine der schönsten Ordinationen in Mistelbach“, ist sie überzeugt.

Um ihre Patienten nicht unversorgt zurückzulassen, hat sie sich entschieden, ab 1. September, bis zur Nachbesetzung der Kassenstelle, als Wahlärztin weiter zu arbeiten:

„Bleibe, bis Nachfolger gefunden ist“

„Nach 28 Jahren möchte ich aber nicht mehr täglich 120 bis 200 Patienten pro Tag behandeln müssen“, gesteht die Ärztin, die hofft, möglichst bald, ihre neue Ordination an einen Nachfolger übergeben zu können, um dann endgültig ihren Ruhestand antreten zu können.

„Vielleicht ist die halbjährige Ausschreibungsphase der Kammer zu kurz“, sagt Wilding, die einige junge Dermatologen in Wien kennt, die sich vielleicht erst mittelfristig für einen Wechsel nach Mistelbach entschließen könnten. Woran liegt es, dass es schwer ist, Fachärzte für eine Kassenordination zu finden? Einerseits sind zu wenige am Markt, da in der Ausbildung streng selektiert wird.

Andererseits sehen Jungärzte als Vertretungsärzte, wie die Arbeitssituationen in Wahl- und Kassenordinationen sind: „Die merken dann natürlich den Unterschied hinsichtlich Bezahlung, Zeit für Patienten und Ansehen beim Patienten zwischen beiden Modellen“, sagt Wilding. Viele der jungen Kollegen würden dann gleich in Wahlarztpraxen gehen. Spezielles Problem hinsichtlich Mistelbach: „Viele Wiener Kollegen glauben, dass Mistelbach am Ende der Welt ist, da muss ich immer viel Überzeugungsarbeit leisten, dass Wege in Wien oft länger sind, als eine Fahrt ins Weinviertel“, lacht die Hautärztin.

Wilding, die ihre Ordination ablösefrei an einen Nachfolger weitergeben würde, wäre auch offen dafür, eine zweite Fachrichtung in die Räumlichkeiten aufzunehmen: „Auch da bin ich im intensiven Gespräch mit der Stadtgemeinde.“

Befürchtungen, dass Patienten auf den Arztkosten beim Wahlarzt sitzenbleiben, kann sie nicht nachvollziehen: In der Regel würden 80 Prozent der Kosten von der Gesundheitskassa refundiert.