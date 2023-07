Mistelbach Höchster Asia-Architekturpreis für das 16 Jahre alte nitsch museum

Architekt Johannes Kraus bekam jetzt den höchsten asiatischen Architekturpreis für sein 2007 eröffnetes Konzept des Museumszentrums Mistelbach - heute MAMUZ und nitsch museum - zuerkannt. Foto: nitsch museum

2007 wurde das Museumszentrum Mistelbach, heute als nitsch museum und MAMUZ bekannt, in Mistelbach in der ehemaligen Pflugfabrik Heger eröffnet. Architekt Johannes Kraus von archipel architekten wurde jetzt mit dem IAI Award in der Kategorie „Best Heritage“ im chinesischen Xiamen ausgezeichnet. Es handelt sich dabei um eine der höchsten Architektur-Auszeichnungen im Asia-Pazifik-Raum.

Architekt Johannes Kraus bei der Preisübergabe. Foto: apdf asia pacific designers federation 2023 Warum erst jetzt? Architekt Johannes Kraus arbeitet aktuell in Taiwan, weshalb er das Projekt dort jetzt einreichte: „Die Ehrung ist überraschend und es freut uns sehr, dass der asiatisch-pazifische Raum die europäische Kulturszene so beobachtet und wertschätzt", sagt Kraus. Ausschlaggebend für die Prämierung waren für Kraus der sensible Umgang mit historischer Bausubstanz der alten Industrieanlage und die intelligente architektonische Intervention durch einen Zubau und die Erweiterung der Architektur. „Außerdem ist Hermann Nitsch international bekannt und erfährt dort die entsprechende Wertschätzung", weiß Kraus: „Mit unseren Fachplanern haben wir einen unterschiedlich bespielbaren Museumskomplex entwickelt, der dem Maßstab der Kunst von Hermann Nitsch und weiteren Nutzungen gewachsen ist. Erfreulich ist, dass die pazifisch-asiatische Architekten- und Design-Szene über die Grenzen Chinas, Taiwans hinweg aller politischen Konflikte zum Trotz so gut vernetzt ist und kooperiert." Aktionskünstler Hermann Nitsch hatte das Museum schon bei der Eröffnung als „einen Idealfall" bezeichnet: „Beim Bau ist alles mit sehr viel Einfühlungsvermögen und mit der Rücksicht auf meine Arbeit geschehen und es ist dann trotzdem insgesamt schöne Architektur entstanden." Architektonisches Konzept des nitsch museums Aus einer ehemaligen Fabrikanlage für Pflüge und landwirtschaftliche Geräte entstand ein Museumskomplex in ideal-klösterlicher Anmut, das 2007 eröffnet wurde und seitdem als Museum genutzt wird. Grundidee war, die baulichen Gegebenheiten zu nutzen und mit minimalem Eingriff ein Museumszentrum zu schaffen, das den Raum in seiner ursprünglichen Kraft nicht beeinträchtigt und dennoch ein Maximum an Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Eine gelungene Mischung aus Alt und Neu ist entstanden und besteht aus Foyer, großer Ausstellungshalle, Seitenhalle mit Krypta, Kapelle mit Altarraum, Piazza und Claustrum.