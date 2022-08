Mann halb nackt auf Diebestour gefasst

Werbung

Bedienstete der Polizei-Inspektion Mistelbach wurden am 18. August gegen 7.15 Uhr nach Bullendorf (Bezirk Mistelbach) beordert, da eine fremde Person mit nacktem Oberkörper im Schlafzimmer eines Wohnhauses stand. Sogleich flüchtete der Mann mit einem Fahrrad in Richtung Ebersdorf. Eine Fahndung mit mehreren Streifen wurde eingeleitet.

Die Erhebungen der Polizeibediensteten ergaben, dass der unbekannte Täter von der Hausbewohnerin beim Durchsuchen des Schlafzimmers überrascht worden war. Sie habe ihn angeschrien, worauf er durch das geöffnete Fenster sprang und flüchtete. Der Täter stahl aus einem Vorgarten ein Fahrrad und fuhr die Ringstraße in Richtung Südwesten. Er habe den Drahtesel bei einer Baustelle abgestellt und dort ein Herrenfahrrad gestohlen.

Eine Zeugin nahm den Mann gegen 8.15 Uhr im Ortsgebiet von Prinzendorf wahr. Der Täter habe ein Mountainbike aus einer Garageneinfahrt in Prinzendorf gestohlen und das Herrenfahrrad zurückgelassen. Er sei dann weiter nach Hausbrunn gefahren, wo er in einem Geschäft Lebensmittel gestohlen habe. Bedienstete der Polizei-Inspektion Hohenau konnten den Beschuldigten, einen 32-jährigen tschechischen Staatsbürger, schließlich gegen 9 Uhr in Hauskirchen anhalten.

Er war mit dem Mountainbike unterwegs und hatte einen Teil der gestohlenen Lebensmittel sowie den in Bullendorf gestohlenen Schmuck bei sich. Die Polizeibeamten nahmen den Beschuldigten vorläufig fest. Die Hausbewohnerin konnte den Mann sowie ihren Schmuck identifizieren.

Die Polizisten konnten sämtliche Fahrräder den Eigentümern zuordnen und wieder ausfolgen. Der Beschuldigte war geständig und wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

