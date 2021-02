„Gerade im Weinviertel gibt es viel fruchtbares Land, aber wenige Feuchtwiesen“, erklärt Hans Kusy, leidenschaftlicher Ornithologe, zu Protokoll. Und so wurde er zum Initiator der Wiederpflege von Feuchtwiesen, mit dem Ziel, dass sich die Feuchtflora vermehrt und nicht weiter verschilft. Denn ungefähr zwei Drittel der Zaya-Wiese wie auch anderer Feuchtwiesen bestehen bereits aus Schilf.

„Die Wiesenvögel, wie die Bekassinen mit ihrem wunderschönen Tarnkleid, vermehren sich besonders gerne in den Feuchtwiesen“, erzählt Kusy, der sich mit Studenten für den Erhalt und das Mähen der Zaya-Wiesen einsetzt und der mit der Forschungsinitiative der Stiftung „Blühendes Österreich“ zusammenarbeitet. Diese setzt sich aus dem Ökoteam, der ARGE Schrefler-Komposch aus Graz und motivierten Bewirtschaftern zusammen und führt zoologische und botanische Monitoring-Projekte in drei Bundesländern Österreichs durch. Erstmals erfolgte die erwähnte Datensammlung im Jahr 2018, als eine Basis geschaffen wurde, auf der das Monitoring in Zweijahresschritten aufbauen kann.

Man stellte die Existenz von 395 Tierarten fest, davon 144 unterschiedlichen Arten von Wanzen, 35 Arten von Heuschrecken, 113 Arten von Zikaden, 98 Arten von Spinnen und vier Arten von Weberknechten. In den Zaya-Wiesen gibt es – einzigartig in Österreich – eine jeweils sehr hohe Anzahl von Wanzen und Spinnen, wodurch der naturschutzfachliche Wert von den Wissenschaftern als ebenso „sehr hoch“ eingestuft wurde.

Zwei Erstnachweise in Niederösterreich

Besonders bemerkenswert sind zwei Erstnachweise und ein Zweitnachweis für Niederösterreich auf der verschilften Überschwemmungswiese bei Hörersdorf: Es handelt sich um die Haken-Schilfspornzikade (Chloriona vasconica), die Schilf-Weichwanze (Teratocoris antennatus) und die in Mitteleuropa extrem seltenen Raubwanze (Metapterus linearis).

Einige Spezies wandern jedoch auf die Rote Liste. Rote Liste-Arten sind jene, deren Populationen und Lebensräume kleiner werden, sodass mit einer zumindest zehnprozentigen Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen ist, dass die Art in 100 Jahren in Österreich ausgestorben sein wird.

Ein vom Aussterben bedrohter Käfer ist der Schwarzhaar-Troll (Chartoscirta elegantula), der extreme Nassstandorte bewohnt und als stark gefährdet gilt. Funde gab es bisher ausschließlich in der verschilften Überschwemmungswiese der Zaya bei Hobersdorf.