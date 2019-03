Hinaus aus dem kalten Österreich, hinein ins sonnige Kalifornien - diese Sprachreise war etwas ganz Besonderes. Zwei Wochen lang hatten 44 Schüler der dritten HTL-Jahrgänge die Möglichkeit, in den USA ihr Englisch aufzubessern und neue Kontakte zu knüpfen.

Die Jugendlichen waren dabei alleine oder auf Wunsch zu zweit, bei Gastfamilien in Carlsbad - in der Nähe von San Diego - untergebracht und besuchten gemeinsam mit den Kindern der Gastfamilien eine der beiden örtlichen High-Schools. Damit aber auch der Spaß und das Sightseeing nicht zu kurz kommen, standen ebenso zwei Ganztagesausflüge für die gesamte HTL-Gruppe auf dem Programm - dieses Jahr wurden Hollywood, die Küstenstadt Santa Monica und die Universal-Studios in Los Angeles besucht.

Im Gegensatz zu den anderen Schulen im Bezirk, welche bei den Sprachreisen eher in Europa verbleiben und Destinationen wie Irland, England oder Spanien ansteuern, reiste die HTL Mistelbach bereits zum sechsten Mal in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten - ein Konzept, das sich bewährt hat. „Die Jugendlichen besuchen nicht, wie sonst üblich, isoliert einen Sprachkurs, sondern dürfen für zwei Wochen in den tatsächlichen Schulalltag hineinschnuppern. Die Freizeit wird mit den Gastfamilien verbracht und so wird der Alltag einer kalifornischen Familie miterlebt“, erklärt Organisatorin Renate Huber, was den Reiz dieser Art von Sprachreise ausmacht. Gemeinsam mit ihren Kollegen Gerhard Schneider und Martin Panzer begleitete sie die Schüler nach Amerika.

Freundschaften: Der Abschied fällt schwer

Bei Sprachreisen in Europa ist es üblich, dass die ganze Schulklasse in einer Sprachschule einen eigenen Unterricht bekommt und somit zu einheimischen Schülern keinen Kontakt hat. Zwar sind sie ebenfalls bei Gastfamilien untergebracht, haben dort aber eher den Status eines zahlenden Gastes.

Eine weitere Besonderheit bei der USA-Sprachreise: Die HTL-Schüler müssen nichts für den Aufenthalt bei ihren Gastfamilien bezahlen, da sie von diesen eingeladen werden. Schon bei vergangenen HTL-Aufenthalten entstanden dabei Freundschaften mit gegenseitigen Besuchen - so mancher Abschied fällt dann alles andere als leicht. „Am Ende der beiden Wochen in Kalifornien gab es auch heuer wieder herzzerreißende Verabschiedungen zwischen österreichischen und amerikanischen Jugendlichen und Versprechen, einander bald zu besuchen“, berichtete Renate Huber.