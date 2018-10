Nicht mehr lange, dann ist es so weit: Am 19. Oktober starten die 40. Puppentheatertage. Bei der „Big Bang Puppets“-Ausstellung im Barockschlössl kann man sich ab sofort bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das bevorstehende Festival holen.

Die junge Künstlerin und gefragte Bühnenbildnerin Claudia Six, welche das diesjährige Plakatsujet gestaltet hat, stellt dort einen Auszug ihrer Werke aus. Vergangenen Freitag fand die offizielle Eröffnung statt, die von der Pianistin Nora Muthspiel musikalisch umrahmt wurde.

Im Mittelpunkt der Ausstellung: Figuren und Puppen in verschiedensten Arten und Formen, mit einem ganz eigenen Stil. „In meiner Ausstellung will ich mich vor allem mit dem Entstehen von Ideen und Figuren beschäftigen. Den Weg, den man geht, die Zeit, die es braucht und vor allem über die Verantwortung, die man gegenüber seiner Schöpfung hat“, so Claudia Six.

Die gebürtige Kärntnerin studierte unter anderem am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaften an der Universität Wien und entdeckte dort das Figuren- und Objekttheater und die damit verbundene Liebe zum Wundersamen und Obskuren für sich. Danach begann sie für diverse Figurentheatergruppen zu bauen und auch zu spielen. Es folgten viele spannende Arbeiten, zuletzt gestaltete sie etwa die Figuren für die Frankenstein-Inszenierung an der Deutschen Oper in Berlin.

Neben ihrer vielseitigen Arbeit als Künstlerin ist aber auch das Tätowieren eine Leidenschaft von Six. Im Rahmen der Puppentheater-Eröffnungsfeier wird es deshalb auch die Möglichkeit geben, sich ein kleines Kunstwerk stechen zu lassen.