„Wir sind umgeben von uralten Bildern und Symbolen“, sagt Franz Pieler, wissenschaftlicher Leiter des MAMUZ: „Schon am Lagerfeuer der Mammutjäger tauschte man Erfahrungen aus, lauschte Erzählungen und gab dem Nachwuchs mittels Geschichten wertvolle Ratschläge für das Überleben. Symbolzeichnungen, Bilder und Figuren dienten daher als ‚begreifbare‘ Geschichten.“

Diese Bilder aus der Steinzeit spiegeln sich auch heute wieder: in der Werbung und in Geschichten, die wir uns erzählen. „So wie Herakles zwölf übermenschliche Aufgaben bewältigen muss, um in den Olymp aufsteigen zu können, wird auch Luke Skywalker in Star Wars auf die Reise geschickt“, erzählt Pieler.

Die heurige MAMUZ-Ausstellung „Märchen, Mythen und Symbole. Der Mensch und seine Geschichten“ widmet sich genau diesem Thema. Wie liest man diese alten Geschichten richtig, was steckt dahinter, wenn ein Energy-Drink mit einem roten Stier wirbt? „In Zeiten des Internets und Social Media sind wir tagtäglich mit einer Bilderflut konfrontiert“, sagt Kurator Wolfgang Wettengel. „Um uns in der täglich angebotenen Flut an Information und Bildern in Medien, Politik und Werbung zurechtzufinden, genügt das Lesen von Textinformation heute nicht mehr.“ Dazu brauche es das notwendige Wissen, wie wir Bilder „lesen“ können und sie einordnen müssen. Das Erwerben der Bildkompetenz sei wichtiger denn je, finden Pieler und Wettengel.