Innovative Idee: Sicher sein beim Blackout

„Wir planen, an unserer Schule an einer praktikablen Lösung für das Blackout-Problem zu forschen, die im privaten, schulischen und in kleinem Ausmaß auch im industriellen Bereich funktioniert“, erzählt Projektleiter Martin Panzer.

Mit dieser Idee konnte die HTL Mistelbach auch die Jury beim Wettbewerb proHTL NÖ überzeugen, bei dem landesweit nachhaltige Technologien zur Energiewende im Bildungsbereich gefördert werden sollen. Die Jury war vom Projekt „Home-Anti-Blackout-System (HABS)“ der HTL Mistelbach. begeistert, das Projekt wird von proHTL NÖ mit 20.000 Euro unterstützt.

„Ziel ist es, ein Produkt zu generieren, mit dem kritische Infrastruktur bei einem Stromausfall weiterhin benutzbar bleibt“, sagt Panzer, der schon an die praktische Umsetzung und vielleicht auch kommerzielle Vermarktung denkt.

