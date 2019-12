Seit Donnerstag Mittag ist es fix: Bei der Gemeinderatswahl am 26. Jänner 2020 werden in Mistelbach nur jene fünf Listen antreten, die auch bisher schon im Gemeinderat vertreten sind.

Nicht geschafft hat es Walter Schwarz eine eigene Liste NÖ-Wahlliste aufzustellen. Es fehlten die rund 50 für eine Kandidatur notwendigen Unterstützungserklärungen: „Leider haben zu viele Angst vor Repressalien am Arbeitsplatz und wirtschaftlichen Folgen, wenn sie eine andere Partei außer den großen unterstützen“, sagt Schwarz. Um nicht anzuecken, wolle man nicht auffallen.

Die ÖVP wird von Spitzenkandidat Bürgermeister Christian Balon in die Wahlauseinandersetzung geführt: „Es wird ein positiver Wahlkampf. Von unserer Fraktion wird es keine „Anpatzerei“ geben“, kündigt er an: „Wir werden das machen, was wir gut können: Gut für Mistelbach arbeiten.“

Das schwarze Wahlprogramm lässt sich mit dem Schlagwort „Sicherheit für die Zukunft“ zusammenfassen: Das subsumiert alles von der Sicherheitslage über Arbeitsplätze bis hin zur Kinderbetreuung. „Wir feiern keine Erntedankfeste, wo wir aufzählen, was wir alles gemacht haben. Wir schauen auf die Zukunft“, sagt Balon.

Die SPÖ geht mit Quereinsteiger Manfred Reiskopf in die Wahlauseinandersetzung. Der frühere Obmann des FC Mistelbach gilt als Pragmatiker. Wie will er sich gegen rote Dogmatiker in der Partei durchsetzen? „Indem man mit dem Anderen redet. Wir sind noch immer auf einen gemeinsamen Nenner gekommen.“ Die SPÖ wolle so viele Mandate wie möglich erringen, Reiskopf selbst stellt den Bürgermeisteranspruch. Auch mit einer Regenbogenkoalition der gesamten Opposition? „Wir reden mit allen. So wie der politische Umgang jetzt ist, kann es auf jeden Fall nicht sein“, sagt Reiskopf.

Die Bürgerliste LaB sieht sich nach Eigendefinition als „einzige Alternative für Mistelbach“: „Seit wir 2005 erstmals angetreten sind, hat sich nicht viel zum Besseren gewendet“, sagt Listenführer Friedrich Brandstetter. Die ÖVP sei behäbig geworden, arbeite nicht mehr zum Wohle Mistelbachs. Das Ziel: die Absolute der ÖVP brechen.

In letzter Minute reichten die Grünen ihre Kandidatur bei der Wahlbehörde ein. Spitzenkandidatin ist Martina Pürkl. Sie will die Grünen zu einer starken Stimme für den Klimaschutz in Mistelbach machen. Sie erhofft sich drei Mandate.

Die NEOS gehen mit Leo Holy ins Rennen, auch sie rechnen mit drei Mandaten.