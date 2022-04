Jantschy ist ab Mai Polizei-Chef

Werbung

Jetzt ist es fix: Hannes Jantschy, zurzeit Bezirkspolizeikommandant in Baden, wird mit 1. Mai zurück ins Weinviertel, in den Bezirk Mistelbach wechseln.

Jantschy, jahrelang Stellvertreter am Bezirkskommando, war 2019 in den Bezirk Baden gewechselt und war dort Teil der „Mistelbacher-Kolonie“ in der Kurstadt: Denn auch die Bezirkshauptfrau war für ihn keine Unbekannte: Verena Sonnleitner war ebenfalls von Mistelbach in den Süden gewechselt. Und Josef Fürst, Vizebürgermeister von Poysdorf, ist dort der Leiter der Bildungsregion.

Der sportbegeisterte Neusiedler und Familienvater zweier erwachsener Kinder war ab 1984 bei der Gendarmerie in Hohenau, später war er in Bernhardsthal und Angern, ab 1996 versah er dann seinen Dienst als Offizier am Bezirkskommando. Derzeit fährt Jantschy 95 Kilometer zu seinem Arbeitsplatz - über die Tangente, was nicht gerade ein täglicher Spaß ist. In Baden habe es im „immer gut gefallen, ich habe mich hier immer wohlgefühlt“, sagt der Weinviertel-Rückkehrer.

Jantschys Vorgänger in Mistelbach war Florian Ladengruber, der mit 30. September 2021 nach 45 Dienstjahren seinen Ruhestand angetreten hatte. Seither war die Funktion des Bezirkskommandanten nicht besetzt gewesen, interimistisch geleitet wurde das Kommando von Kommandant-Stellvertreter Andreas Thenner.

