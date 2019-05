Mistelbach: Jetzt kommen alle Parteien in die HAK .

Nach der heftigen Kritik an einem Vortrag des EU-Abgeordneten und ÖVP-Spitzenkandidaten Lukas Mandl in der Mistelbacher HAK zwei Wochen vor der Wahl, wurde die Veranstaltung in eine Diskussion zur Wahl mit Vertretern aller Parteien umgewandelt.