„Wenn man‘s richtig machen will, kann‘s auch länger dauern“, fand Kulturstadtrat Klaus Frank: Nach 16 Jahren zähem Einsatz konnte Christa Jakob, geschichtliches (Ge)Wissen der Stadt, endlich einen Schauraum zur bis 1938 existierenden jüdischen Gemeinde Mistelbach eröffnen.

Eröffnet wurde der Schauraum im Haus beim jüdischen Friedhof in der Waldstraße am 11. November – dem Tag, nach dem 80 Jahre zuvor die Nazis in der Reichskristallnacht gezielt gegen jüdische Mitbürger vorgegangen waren.

„Mistelbach hat sich 1938 gerühmt, als erste Stadt judenfrei zu sein“, sagte Jakob: „Heute ist sie die einzige Stadt in Niederösterreich, die eine derartige Gedenkstätte musealer Art hat.“

Jakob hat für den Schauraum eifrig Material gesammelt und aufgearbeitet – und die Sammlung wächst: „Heute haben mir Nachkommen Mistelbacher Juden wieder einen Packen Fotos übergeben“, strahlt Christa Jakob. Gemeinsam mit Tochter Brigitte Kenscha-Mautner, die Jakobs Werk fortführen wird, und Grafiker Heinz Eybel hat sie das umfangreiche Material übersichtlich und anschaulich aufgearbeitet.