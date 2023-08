„Kässtecherei“ ist übersiedelt, bleibt aber in der Marktgasse

Immer, wenn sie in Vorarlberg waren, luden Nathalie (eine gebürtige Vorarlbergerin) und Stephan Stecher (Weinviertler) ihren Kofferraum mit Käse und Co. voll. Mittlerweile holen sie ihre kulinarischen Favoriten nicht nur für den Eigengebrauch ins Weinviertel, sondern versorgen auch die Mistelbacher: Seit Oktober hat ihr Geschäft „Kässtecherei“ in der Marktgasse offen. Ihr „Baby“ wird aber nun übersiedeln, weil mehr Platz für die vielen Produkte benötigt wird - aber der Weg ist nicht weit.

Der neue Standort befindet sich genau gegenüber. Dem Betreiber-Paar steht nun eine Fläche von 44 (statt 22) Quadratmeter zur Verfügung, wo für Käse, Schinken, Speck, aber auch Likör, Chutney und Gewürzsalz getrost Platz gefunden werden kann. Sitzplätze sind im - jetzt größeren - Schanigarten und im Inneren vorhanden, die Produkte können also auch vor Ort verkostet werden. Das Soft-Opening war bereits am Montag, am 4. und 5. August gibt es im Rahmen der ersten Mistelbacher Outlet-Tage Rabatt auf Schnittkäse.

Die Übersiedlung erfolgt genau richtig zum „Geburtstag“ eines anderen Babys der Betreiber: Tochter Linda ist gerade drei Monate alt geworden.