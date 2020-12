„Mit unserer Treueprämie wollen wir Danke sagen. Sie soll eine Wertschätzung für die geleistete, oft schwere Arbeit zum Wohle unserer Natur & Landschaft in Niederösterreich sein“, betonte NÖ Landarbeiterkammer-Präsident Andreas Freistetter.

Horst Leisser, Waltraud Krickl, Bürgermeister Erich Stubenvoll, Gemeinderätin Heidemarie Winna und Stadtgärtner Markus Lehner Stadtgemeinde Mistelbach

Normalerweise werden die Treueprämien im Zuge von Ehrungsfeiern in allen Landesvierteln überreicht. Die Covid-19-Pandemie hat eine Abhaltung der diesjährigen Feiern jedoch leider unmöglich gemacht. Deshalb wurden die Treueprämien heuer in Form von Banküberweisungen an die Jubilare ausbezahlt und die Urkunden per Post zugeschickt. Als kleines, vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gab es – als Ersatz für die entfallene Ehrungsfeier und zugleich auch als Unterstützung für die Branche – zusätzlich einen Gutschein von „Gutes vom Bauernhof“ im Wert von 25 Euro.