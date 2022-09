Kaplan als Beschützer von Frauen

Für viele Mistelbacher ist er ein Held, für die Salvatorianer ein Märtyrer: Am 21. April 1945 wurde Pater Titus Helde von russischen Soldaten angeschossen und so schwer verletzt, dass er in den Morgenstunden des folgenden Tages verstarb: Helde und die Salvatorianerpatres hatten im Kloster Frauen Zuflucht gewährt und versteckt, um sie von der Vergewaltigung durch die russischen Soldaten zu schützen.

Helde hatte sich am späten Abend im Gang des Klosters, gegenüber dem heutigen Eingang der Pfarrkanzlei, russischen Soldaten in den Weg gestellt, die eine Frau mit einem kleinen Kind verfolgten. Die eröffneten das Feuer.

Vier Frauen nahmen sich das Leben

Wie schrecklich damals die Situation für die Frauen in Mistelbach war, zeigt auch, dass am 24. April 1945 zugleich mit dem erschossenen Pater vier Mistelbacher Frauen begraben wurden, die sich das Leben genommen hatten, weil sie das, was die russischen Soldaten ihnen angetan hatten, nicht mehr ertragen konnten.

Die Gedenktafel im Barnabitenkloster. Foto: Michael Pfabigan

Titus Helde wurde am 5. Mai 1905 in Radolfzell am Bodensee geboren. Als 21-Jähriger beschloss er, seine Anstellung als Bankangestellter aufzugeben und trat als Spätberufener in den Orden der Salvatorianer in der Eifel ein, holte 1932 die Matura nach und wurde kurz nach dem Anschluss 1938 in Passau zum Priester geweiht. Nach seiner priesterlichen Tätigkeit in Mariahilf (Wien) wurde er 1942 nach Mistelbach versetzt.

Pater Titus Helde wird in Mistelbach nicht nur mit einer Erinnerungstafel im Kloster, sondern auch mit der Pater-Helde-Straße und einen ihm gewidmeten Glasgemälde in der Florianikirche in Lanzendorf gedacht. Die Salvatorianer machen sich seit 1947 für die Seligsprechung stark.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.