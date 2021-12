Kassenvertrag für MRT: Klinikum und ÖGK verhandeln

„Es kommt Bewegung in die Problematik der Unterversorgung des Weinviertels bei Standorten eines Kassen-MRT“, sagt Alt-Bürgermeister Alfred Weidlich, der sich seit Jahren intensiv in der Causa engagiert.

Er habe einen Anruf aus dem Büro von Landesrat Martin Eichtinger bekommen und wurde informiert, dass es derzeit Gespräche zwischen Land NÖ und NÖ Gesundheitskasse (NÖGK) gibt, wonach der MRT des Landesklinikums Mistelbach einen Kassenvertrag bekommen und für ambulante Patienten geöffnet werden soll.

„Das ist grundsätzlich gut, da das Klinik-MRT freie Ressourcen hat, es ändert aber nichts an der Grundproblematik, dass wir zu wenige Kassen-MRT mit zu vielen Patienten haben“, sagt Weidlich. 2018 und 2019 war er laut parlamentarischer Anfrage zum Thema zu 84 Prozent ausgelastet, im Jahr 2020 Corona-bedingt 69 Prozent. Während im Zentralraum auf ein Kassen-MRT 50.000 Bewohner kommen, sind es im Weinviertel 100.000 Bewohner. Außerdem wird das Klinik-MRT ohnehin schon im Großgeräteplan angeführt – obwohl es gar nicht für ambulante Patienten nutzbar ist. „Das fatale an der Situation ist aber: Jahrelang ist nichts weitergegangen und es wird das Problem nicht angegangen. Also fanden sich zwei Fachärztinnen, die ein privates MRT-Institut gründen, damit die Minderversorgung gelindert wird“, sagt Weidlich. „Und jetzt kommen diese Damen trotz ihres Engagements nicht zum Zug.“

Mehr als 1.000 haben schon unterschrieben

Eine entsprechende Petition für ambulante MRT- und Laboruntersuchungen (diese wurden zu Beginn der Pandemie im Klinikum für ambulante Patienten eingestellt, Verhandlungen mit der ÖGK für ein Kassenlabor dürften sich wegen Widerstandes aus Ärztekreisen ziehen) sowie mehr Allgemeinmediziner für Mistelbach ist auf www.meinaufstehen.at zu finden und wurde bereits von über 1.000 Personen unterzeichnet.