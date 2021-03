Mistelbach bekommt eine Katastrophenschutzhalle, der Gemeinderat machte in seiner Sitzung am 16. März dafür den Weg frei. Und: Das Konzept scheint so gut zu sein, dass die Stadt Mödling es für eine eigene Anlage weitgehend übernehmen will, berichtete „Liste aktiver Bürger“-Gemeinderat Heinrich Krickl bei der Sitzung: „Es kann also nicht schlecht sein, was wir ausgearbeitet haben.“

In zwei Bauphasen soll die Anlage für Feuerwehr und Stadtgemeinde errichtet werden: Noch heuer soll die Halle gebaut werden, nächstes Jahr soll das Container-Flugdach folgen.

„Es kann also nicht schlecht sein, was wir ausgearbeitet haben.“ Heinrich Krickl (LaB), FF-Ausschussvorsitzender-Stellvertreter

Die Katastrophenschutzhalle hätte die Mistelbacher Feuerwehr schon um den Jahreswechsel brauchen können. Denn als die Ausrüstung für die Corona-Massentests im Dezember für den ganzen Bezirk nach Mistelbach geliefert wurde, musste vorher das FF-Haus leer geräumt werden. Künftig werden solche Großlieferungen in der neuen Halle gelagert.

Ausgelegt ist die Halle auch für den Katastrophenfall: Sie wird beheizbar sein und kann im Falle eines Blackouts autonom versorgt werden. Im Katastrophenfall soll sie Anlaufstelle für die Bevölkerung für die Versorgung mit Wasser und Lebensmittel sein, es wird auch die Möglichkeit geben, dort Notunterkünfte einzurichten. Das Dach soll so vorbereitet werden, dass darauf eine Photovoltaikanlage errichtet werden kann.

Und damit das Projekt auch finanziell im Rahmen bleibt, wird ein mit allen Fraktionen besetzter Baubeirat gegründet, der während des Baus die Kosten im Auge behalten soll. Vorbild soll der Baubeirat für den Busbahnhof sein, der wöchentlich vor Ort tagt und alle Entscheidungen fällt, kündigte FF- und Katastrophenschutz-Stadträtin Andrea Hugl an.

Die nächsten Schritte: Gemeinsam mit dem Experten für den Bau von FF-Einrichtungen, dem Baustudio Höfer (Planungsauftrag: 36.000 Euro), der vom Gemeinderat ebenfalls bestellt wurde, werden FF Mistelbach und Stadtgemeinde den Einreichplan finalisieren, im zweiten Quartal soll die Ausschreibung, im dritten Quartal der Baubeginn erfolgen. Kosten: 485.000 Euro, wobei die Stadtgemeinde davon 385.000 Euro trägt.