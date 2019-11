Besonders unverfroren gingen Autoeinbrecher am vergangenen Samstagnachmittag vor: Trotz relativ starker Besucherfrequenz im Tierheim Dechanthof schlugen sie die Seitenscheiben bei zwei in der Allee zum Tierheim geparkten VW Golf ein und stahlen unter anderem eine Handtasche und alles andere, das sie in den Autos finden konnten.

„Unglaublich“, ärgert sich Tierheim Dechanthof-Präsident Otto Vogl-Poschinger über die Dreistigkeit: „An so einem Tag ist bei uns mächtig Frequenz“, im Laufe des Nachmittages seien sicher an die 70 Personen zum Tierheim gekommen: „Unvorstellbar, da fahren andauernd Autos und es bewegen sich Fußgänger in der Zufahrt“, so Vogl-Poschinger.

Die Polizei bestätigt die Autoeinbrüche und ermittelt, Spuren wurden gesichert.