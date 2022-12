Mistelbach: Kinder-Silvesterspaß beim Eiszauber

Werbung

Am Samstag, dem 31. Dezember, wird ab 14 Uhr mit Spiel, Spaß und Sofortgewinnen bei „MIMI on ICE“ am Mistelbacher Eiszauber gestartet. Gegen 15 Uhr verzaubert „Magic Bertoni“ die Menge. Die Glück-bringenden Rauchfangkehrer der Firma Libal haben für die Besucherinnen und Besucher neben Glück auch die ein oder andere Überraschung mit dabei.

Für das leibliche Wohl ist im Adventdorf dank der Burger Bar vor Ort bestens gesorgt, denn neben einem frisch zubereiteten Kesselgulasch warten köstliche Burger-Kreationen darauf, verspeist zu werden. Für heiße Getränke in Form von Glühwein, Kaffee, Tee, Punsch & Co. ist ebenfalls bestens gesorgt.

In der Zeit von 16 bis 18 Uhr laden die Mistelbacher Blaulichtorganisationen Feuerwehr Mistelbach-Stadt, Polizei, Rotes Kreuz und das Bundesheer aus der Bolfras-Kaserne zum Bestaunen ihrer Einsatzfahrzeuge ein, bevor es ab 18 Uhr für die Kinder-Disco aufs Eis geht.

Wenn die Eisfläche nach 20 Uhr ihre Pforten schließt, bleiben die Gastro-Stände auch nach 20 Uhr noch für die kulinarische Verpflegung am Silvester Abend geöffnet.

Aus Umwelt- und Tierschutzgründen wird auf ein klassisches Feuerwerk verzichtet. "Das heißt jedoch nicht, dass es keine Alternative gibt", versprechen die Organisatoren.

