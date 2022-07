Kindergarten wird „Paradies für die Kinder“

Werbung

„Ich freue mich schon auf die Eröffnung dieses kleinen Kinderparadieses“, sagt Walter Troger, Chef der VAMED Standortentwicklung: Für das Landesklinikums baut die VAMED derzeit den dreigruppigen Betriebskindergarten des Klinikums. Dann werde auch das Provisorium in der Schlossberggasse in Pension geschickt.

„Der Neubau ist eine Investition in unsere Zukunft, wir nehmen damit unseren Mitarbeitern eine große Sorge um die Betreuung ihrer Kleinen ab“, ergänzt Katja Sacher, Geschäftsführerin der Gesundheit Weinviertel GmbH: In einjähriger Bauzeit entstehen drei Kindergartengruppen mit je 70 Quadratmetern, einem 60 Quadratmeter großen Bewegungsraum und einem großzügigen Raum für den Mittagstisch. Auch der Außenbereich wird bis Ende des Jahres entsprechend kindergerecht gestaltet. „Das Architekturkonzept setzt auf lichtdurchflutete Räume und ein freundliches Farbkonzept“, sagt Troger. Bei der Gestaltung der Oberflächen konnte das Kindergartenteam bereits mitreden.

Dachgleiche heißt eigentlich, dass der Dachstuhl am Dach ist: „Ich nehme an, dass das Haus schon dicht ist“; sagte Troger. Und tatsächlich werkten während der Feier an anderen Stellen des Rohbaus zeitgleich die Bauarbeiter.

„Altbürgermeister Edmund Freibauer hat immer gesagt: So lange am Krankenhaus Mistelbach gebaut wird, ist alles gut“, sagt Landtagspräsident Karl Wilfing. In der Pflege ist der Großteil der Mitarbeiter weiblich. „Uns war immer klar, dass ein Kindergarten notwendig ist.“ Der Kindergarten am alten Standort im Erdgeschoß des Personalwohnheimes bekam die Genehmigung immer nur mit Augenzudrücken, ein Neubau wurde immer in Aussicht gestellt: „Ende 2022 werden wir die Gegebenheiten so gestaltet haben, wie sie in Mistelbach üblich sind, dass sie einladend, hell und freundlich sind“, sagt Wilfing.

Neuer Kindergarten statt altem Wohnheim

Gebaut wird der neue Kindergarten übrigens am Areal des ehemaligen Personalwohnheimes: „Das war das berühmteste Haus in Mistelbach mit den besten Partys“, erinnert sich Wilfing schmunzelnd: Damals lebten nur junge, gut ausgebildete und fesche Menschen dort, die Partys dort waren legendär. Aber zuletzt sei das Haus eine alte Bude gewesen, mit den 40 Wohnungen im neuen Wohnheim in der Roseggerstraße finde man das Auslangen. „Entsprechend haben wir gesagt: Reißen wir’s ab und machen etwas Neues!“

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.