Kirchenberg-Sanierung: Startschuss für ein Megaprojekt

Schon zu Zeiten von Bürgermeister Christian Resch vor 15 Jahren fürchtete man den Tag, an dem das Kanalsanierungsprojekt Kirchenberg angegangen werden muss. Denn in diesem Bereich befinden sich die ältesten Teile der Stadtkanalisation.

Immer wieder gibt es hier Rohrbrüche, immer wieder sind Keller wegen undichter Leitungen überflutet. „Alleine in der Neustiftgasse hatten wir im Vorjahr vier Wasserrohrbrüche“, berichtet Vizebürgermeister Manfred Reiskopf (SPÖ). Aus Erzählungen weiß er, dass es in diesem Bereich der Stadt noch Kanäle gibt, die aus Ziegel gemauert mit quadratischen Querschnitt existieren: „Das ist ein Uraltversprechen, das jetzt eingelöst wird“, sagt Reiskopf.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der Startschuss für den ersten Abschnitt der Bauarbeiten in der Neustiftgasse ab der Waldstraße, der Winzerschulstraße bis zum Stieglsteig und den Stieglsteig selbst gegeben, Kostenpunkt: 970.000 Euro.

Stöckelpflaster weicht Asphalt

Geplant ist, in der Neustiftgasse nach der Sanierung eine Plateo-Fläche und zwei Auframpungen, ähnlich jener in der Franz Josef-Straße Ecke Marktgasse einzuziehen, hier werde es aber noch Gespräche mit den Anrainern geben. Geplant ist auch Tempo 30 und die Ausführung der Neustiftgasse mit Asphaltoberfläche. Bisher war dieser Straßenzug einer der letzten mit Stöckelpflaster in der Stadt.

Das Projekt Kirchenberg ist auf drei Jahre veranschlagt: Kommendes Jahr sollen Berggasse und Kirchengasse folgen, im Jahr darauf dann der Rest der Straßen. „Wobei es sein kann, dass wir die Bauphasen auf mehrere Jahre dehnen, wenn die hohen Baukosten so blieben“, sagt Reiskopf.

Derzeit rechnet man mit Kosten von um die fünf Millionen Euro: „Wobei man nie weiß, welche Überraschungen es im Untergrund gibt“, weiß der Vizebürgermeister. Warum wird jetzt mit der Sanierung begonnen? „Irgendwann muss man damit beginnen. Ich weiß, dass es ein Kraftakt ist, aber wenn wir früher damit begonnen hätten, müsste jetzt nicht so viel gemacht werden“, hadert er.

