Prachtvolle Rosensträuße, bunte Messgewänder am Boden und die bunten Wühlbilder rundherum: Am 28. August spielte das ORF Radio-Symphonieorchester (RSO) unter Michael Mautner Hermann Nitschs „Weinviertel Sinfonie - Zweite Sinfonie für Streichorchester“ in der Nitsch-Halle des MAMUZ.

Aktionskünstler Hermann Nitsch begreift sich als Universalkünstler, Musik ist für ihn ein wesentlicher Teil des Orgien-Mysterientheaters, die konzertant aufgeführte „Weinviertel Sinfonie“ ist Nitschs klangfarbige Hommage an seine Heimat: Rau, zart, mal beruhigend, mal aufbrausend, summend und anschwellend, Crescendo und Decrescendo, Harmonien und Disharmonien: Die 27 Streicher legten eine Klangwand in das Nitsch Museum, die Disharmonien schaffen Bilder im Kopf: Das Konzert der Vögel in den Bäumen, der Wind in der Landschaft, später dann das feiernde Weinviertel im Kirtagstanz-Laune, zwei spielen gegen den Klangteppich an, der sie wieder zudeckt, zum Schluss versöhnlich und sanft, wie die Hügel des Weinviertels. Und zum Schluss verklingt der letzte Ton der ersten Geige leise zwischen den großformatigen Nitsch-Bildern.

Nitsch selbst verfolgte die Uraufführung

Als „archaische Kraft, leuchtende Klangfarben, aktionistische Raserei im Wechsel mit der endlosen Schönheit reiner Akkorde“ beschreibt Dirigent Michael Mautner die Komposition. Nitsch selbst verfolgte die Uraufführung des 80-minütigen Werkes aufmerksam, dirigierte manchmal mit und genoss dazu ein Glaserl aus seinem Nitsch-Doppler. Für ihn und das RSO gab es stehende Ovationen.

Im Nitsch Museum bereitet man sich übrigens schon auf die neue Ausstellung vor, die am 9. Oktober eröffnet wird: Zu besichtigen sein werden jene großformatigen Bilder, die vor Kurzem in Bayreuth bei der konzertanten Aufführung der Walküre entstanden sind. Am 27. November wird es ein „Nitsch trifft...“ mit Katharina Wagner geben.