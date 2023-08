„KLARadl-Tour“: Alltagswege der Bevölkerung näherbringen

Der Verbund finanziert ein Programm zur Klimawandelanpassung, bei dem sich Gemeinden - in diesem Fall Mistelbach und Wolkersdorf - zusammenschließen, um Programme zu gewissen Themen der Klimawandelanpassung umzusetzen. KLAR Mistelbach hat eine Radtour auf die Beine gestellt, die zu verschiedenen Terminen im August und September stattfindet und deren Route variiert.

KLAR steht für Klimawandelanpassungsmodellregion, und der Vertreter mit der wohl längsten Berufsbezeichnung Österreichs - Klimawandelanpassungsmodellregion-Manager Johannes Selinger - ist in dieser Funktion federführend bei der Initiative der angebotenen Radtouren in enger Zusammenarbeit mit der Radlobby Mistelbach.

Dem zugrunde liegen insgesamt zwölf Maßnahmen der Klimawandelanpassungsstrategie der Bundesregierung. „Wir schauen uns Alltagsradwege an, die von Mistelbach aus sternförmig in die Katastralgemeinden verlaufen. Der Fokus ist auf Themen wie Beschattung, Rastplätze und verfügbares Wasser gerichtet. Diese Themen sollen nicht nur in die Politik hinausgetragen werden, sondern vor allem zur Bevölkerung gelangen“, erklärt Energieberater Selinger.

Bei den zahlreichen Stationen auf der Strecke sieht und bespricht man gute und weniger gute Beispiele der Klimawandelanpassung und erhält wertvolle und fundierte Informationen. Mit dabei bei der „Weltpremiere“ Ende Juli waren unter anderem Umweltstadträtin Martina Pürkl, Ornithologe Hans Kusy und Biologe Manuel Denner.

Generell gilt, dass man kein Radfahrprofi sein muss, um an den wissensvermittelnden Radtouren teilzunehmen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Termine mit Ausgangspunkt Mistelbacher Hauptplatz sind: 4. August 17 bis 19 Uhr, 10. August 17 bis 19.30 Uhr, 25. August 16.30 bis 19.30 Uhr und 8. September 16 bis 20 Uhr.