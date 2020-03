Die Blutspende-Einrichtung wurde ins unterste Geschoß des derzeit geschlossenen Ausbildungszentrums verlegt. Der Weg ist ab dem Parkhaus bzw. vom Eingang weg gut beschildert. Somit ist eine klare Trennung zum Klinikbetrieb gegeben.

Lange Blutspendeabende (bis 19.30 Uhr im Ausbildungszentrum Mistelbach) finden im März an folgenden Tagen statt:

• Montag, 23.3.2020

• Dienstag, 24.3.2020

• Donnerstag, 26.3.2020

• Montag, 30.3.2020

• Mittwoch, 14.4.2020

• Donnerstag, 2.4.2020

• Dienstag, 7.4.2020

• Mittwoch, 8.4.2020

• Dienstag, 14.4.2020

• Mittwoch, 15.4.2020

• Donnerstag, 16.4.2020

• Freitag, 17.4.2020

Wann sollte man auf einen Besuch in der Blutspendeeinrichtung verzichten?

Wenn man

• in den letzten 2 Wochen Symptome eines banalen Infektes wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen oder auch Fieber hatten!

• in den letzten 4 Wochen in Italien, Nord/Ost-Frankreich, Nordrhein-Westfalen, Paznauntal (Ischgl, See, Kappl, Galtür), St. Anton/Arlberg, Madrid, USA oder in einem anderen Corona-Virus-Gebiet waren!

• in den letzten 4 Wochen Kontakt mit infizierten Personen hatten (Rückstellung für 4 Wochen)!

"Bitte unbedingt um telefonische Voranmeldung (Terminvergabe) unter 02572/ 9004 - 21541, da wir größere Menschengruppen vermeiden wollen", betont das Team der Blutbank Mistelbach.