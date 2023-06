Mistelbach Škoda-Reparatur-Weltmeister: Naderer fand alle Fehler am schnellsten

Freude über den Skoda-Weltmeister: Autohaus-Chef Gernot Wiesinger, Bürgermeister Erich Stubenvoll, Weltmeister Christian Naderer und Service-Leiter Gerhard Friedl. Foto: Michael Pfabigan

E in kaputtes Hauptrelais, kaputte Sicherungen und eine Manipulation: Diese Fehler musste man erst mal finden. Christian Naderer, Mechaniker beim Autohaus Wiesinger, war einer der wenigen, die alle vier Fehler und das noch am schnellsten identifizieren konnte. Er gewann damit die Skoda-Weltmeisterschaft in Prag.

40 Minuten hatte er für seine Fehlersuche und er musste sich dabei ganz auf seine Erfahrung verlassen. „Skoda hat ein computergeleitetes Analyseprozedere, das definiert, was jeder Mechaniker darf. Das wurde für diese Zeit deaktiviert“, erzählt der Hagenberger: „Da helfen mir meine 39 Jahre Berufserfahrung.“ Chef Gernot Wiesinger ist stolz auf seinen jetzt ausgezeichneten Mitarbeiter, der seit über 25 Jahren schon im Betrieb arbeitet. Zuständig im Haus ist er nicht nur für die Marke Skoda: „Er hätte genauso auch bei einer VW-Meisterschaft antreten können“, ist Wiesinger überzeugt. Denn auch, wenn eine getrennte Markenlinie gefahren werde – ähnlich sind sich die Autos des VW-Konzerns dann doch. Für das Autohaus Wiesinger ist Naderer der erste Weltmeister. Mit einem Lehrling hatte er bereits einmal einen Europameister im Betrieb: „Das kann man aber nicht vergleichen, das hier ist wirklich die Königsklasse“, ist er überzeugt. Beim Wettbewerb traten 240 Teilnehmer aus 28 Ländern an. Das Team Österreich, er war der einzige Mechaniker darin, belegte in der Mannschaftswertung den zweiten Platz, von den sechs vergebenen Weltmeistertiteln gingen drei nach Österreich. Als Gratulant stellte sich auch Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll ein: „So oft haben wir keine Weltmeister in Mistelbach“, freute er sich mit dem 56-Jährigen.